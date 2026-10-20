Наукоемкие технологии и продукты питания: что Беларусь может поставлять в Мьянму

Мьянма - один из перспективных рынков сбыта для белорусских продовольственных товаров. О потенциале сотрудничества с быстрорастущей страной Юго-Восточной Азии рассказал эксперт Алексей Маслов.

Алексей Маслов, профессор, директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова:

"Это сотрудничество в области наукоемких технологий, совместное производство. Мьянма довольно дешевая страна с точки зрения размещения там своего производства. Многие инженерные решения, которые сделаны в Беларуси, в белорусских научных лабораториях, будут иметь там поддержку. Во-вторых, это взаимодействие в военно-политической области. Наконец, Мьянма - это страна, которая нуждается в большом количестве продовольствия, потому что идет рост населения, сами по себе ресурсы Мьянмы недостаточно развиты, учитывая особый климат Мьянмы и то, что часть территории покрыта джунглями. Поэтому поставки из Беларуси продуктов питания, прежде всего зерна, изделий из муки, пойдут как раз сейчас в качестве одного из самых эффективных форм взаимодействия".