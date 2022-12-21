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Назарук: Все санкции Запада направлены на устранение конкурентов в лице Беларуси и России
То взаимодействие, которое сегодня демонстрируют Беларусь и Россия, - это результат беспрецедентного санкционного давления, оказываемого наши страны со стороны коллективного Запада. Об этом в ток-шоу "Экономическая среда" заявил заместитель министра иностранных дел Беларуси Игорь Назарук.
"Незаконные санкции коллективного Запада - это не просто прекращение каких-то поставок, это еще запрет на финансовые транзакции, уход ряда производителей, которые были соучредителями или учредителями предприятий, с рынков России и Беларуси, - отметил замминистра. -Наши контрпартнеры просто подтолкнули нас к еще более тесному взаимодействию с Россией. И все для того, чтобы не допустить технологического разрыва, соблюсти непрерывный процесс производства. И в итоге мы либо воссоздаем, либо создаем на новом базисе наши центры компетенций - будь то машиностроение, микроэлектроника, освоение нанотехнологий, биотехнологий".
Белорусская наука во многих сферах славилась еще с советских времен. Также есть много чему поучиться у россиян. Общая цель у обоих государств - уйти от технологической и иной зависимости от третьих стран и развивать свое.
"Ведь во времена СССР Минск славился своим заводом вычислительной техники, который занимался разработкой и производством больших электронных вычислительных машин. Мы были конкурентами корпорации IBM. А сейчас у них конкурентов нет. Поэтому все эти санкции направлены на устранение конкурентов и лице Беларуси и России либо на рынках своих стран, либо на рынках третьих стран, куда они выходят со своей продукцией", - подытожил Игорь Назарук.
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