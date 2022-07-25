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Назван средний размер зарплаты в Беларуси за июнь

Назван средний размер зарплаты в Беларуси за июнь

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в июне 2022 года составила 1 626 белорусских рублей 50 копеек, пишет БелТА со ссылкой на Белстат.

Также напомним, что в мае средняя зарплата составляла 1 573 рублей 40 копеек.

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