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Названа страна с самым дешевым молоком. На каком месте Беларусь?
Аналитический сервис Numbeo составил рейтинг стран по цене на молоко. Беларусь оказалась в лидерах по его дешевизне, пишет mlyn.by.
По данным специалистов, Беларусь заняла третье место в мировом рейтинге. Молоко в среднем в нашей стране обходится в 0,66 долларов. Ниже цены только в двух странах.
Самое дешевое молоко в Тунисе. Там за литр в среднем просят 0,46 долларов. Второе место досталось Ирану, где молоко обходится примерно в 0,64 долларов.
В топ-10 рейтинга попали: Кения - 0,67 долларов; Индия - 0,70 долларов; Непал - 0,77 долларов; Пакистан - 0,77 долларов; Марокко - 0,78 долларов; Бангладеш - 0,79 долларов; Аргентина - 0,81 долларов.
Россия также находится недалеко - 0,87 долларов за литр. В Украине же молоко обходится в 1,01 долларов.
Самым дорогим молоко, по версии Numbeo, оказалось на Ямайке - 3,37 долларов; чуть дешевле в Гонконге - 3,16 долларов, и на Тайване, где за литр придется заплатить 3,06 долларов.
Фото: pixabay.com
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