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Названо одно из условий создания единой валюты БРИКС
Единая биржа БРИКС может стать одним из условий создания единой валюты в интеграции.
Она позволит уйти от доллара, вести расчеты в национальных валютах, а в перспективе даже создать собственный расчетный механизм на основе блокчейна и единой виртуальной валюты, сообщили в российской Госдуме. Как следствие, уменьшится зависимость от валютных колебаний и укрепится финансовый суверенитет стран, которые входят в это объединение.
Сегодня торговля сырьем идет через третьи государства и биржи, а это оборачивается многочисленными издержками и временными затратами. Единая биржа решила бы подобные проблемы, что особенно важно для таких товаров, как углеводороды, металлы и продукция сельского хозяйства.
Что касается единой валюты БРИКС, пока сложно говорить о перспективах и сроках. Изучаются вопросы создания независимых и устойчивых к санкционному давлению платежно-расчетных механизмов.
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