Названо одно из условий создания единой валюты БРИКС

Единая биржа БРИКС может стать одним из условий создания единой валюты в интеграции.

Она позволит уйти от доллара, вести расчеты в национальных валютах, а в перспективе даже создать собственный расчетный механизм на основе блокчейна и единой виртуальной валюты, сообщили в российской Госдуме. Как следствие, уменьшится зависимость от валютных колебаний и укрепится финансовый суверенитет стран, которые входят в это объединение.

Сегодня торговля сырьем идет через третьи государства и биржи, а это оборачивается многочисленными издержками и временными затратами. Единая биржа решила бы подобные проблемы, что особенно важно для таких товаров, как углеводороды, металлы и продукция сельского хозяйства.