Названы страны Европы с самым дешевым бензином. На какой позиции Беларусь?

Самым доступным по цене оказалось топливо в Казахстане. Литр 95-го там можно купить за 1,73 в пересчете на белорусские рубли. Россия на втором месте - 2,08. Беларусь расположилась на третьей позиции - стоимость литра бензина составляет 2 рубля 47 копеек. В лидерах также Молдова и Болгария с показателями около 5 рублей.