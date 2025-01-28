Названы страны Европы с самым дешевым бензином. На какой позиции Беларусь?

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Названы страны Европы с самым дешевым и самым дорогим бензином.
Самым доступным по цене оказалось топливо в Казахстане. Литр 95-го там можно купить за 1,73 в пересчете на белорусские рубли. Россия на втором месте - 2,08. Беларусь расположилась на третьей позиции - стоимость литра бензина составляет 2 рубля 47 копеек. В лидерах также Молдова и Болгария с показателями около 5 рублей.
В то же время самый дорогой бензин в Европе продается в Дании, Нидерландах и Норвегии - от 7 до 10 рублей за 1 литр.