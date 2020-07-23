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Не допустить падения показателей несмотря на пандемию. Президент поставил задачи экономическому блоку страны
Промышленные гиганты должны обеспечить стабильный экспорт продукции
Правительству поставлена задача не допустить падения экономики по итогам года. Многие страны заблаговременно смирились с предстоящей рецессией. Для Беларуси это не выход. В стране поддержали предприятия и отдельных предпринимателей. Суммарно затратили около полумиллиарда рублей. Это льготы, надбавки, рассрочки, арендные каникулы. По некоторым статьям суммы еще не исчерпаны. Вплоть до 50 %.
ВВП Беларуси в июне демонстрирует положительную динамику
Роман Головченко, Премьер-министр Беларуси
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"Благодаря тем решениям, которые были приняты Президентом и которые критиковались определенными силами, сейчас мы видим, что эти решения были правильными. Мы потеряли в ВВП гораздо меньше, чем потеряли наши страны-соседи с более сильными экономиками. Для того чтобы не потерять рынки, для того чтобы вовремя успеть к моменту открытия этих рынков, мы не закрывали производства. Но в принципе мы сейчас имеем достаточно неплохие показатели на фоне наших соседей. ВВП по итогу полугодия сложился на уровне 98,3 процента. За июнь мы приросли на 0,1 процента и думаем, что будем расти дальше".
В целом Президент сегодня ориентировал госаппарат быть более открытым, объяснять людям логику принятия решений. Избирательная кампания дала дополнительную возможность изучить запросы и пожелания граждан. На них должны опираться в работе все экономические службы страны.
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