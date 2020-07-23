Не допустить падения показателей несмотря на пандемию. Президент поставил задачи экономическому блоку страны

Правительству поставлена задача не допустить падения экономики по итогам года. Многие страны заблаговременно смирились с предстоящей рецессией. Для Беларуси это не выход. В стране поддержали предприятия и отдельных предпринимателей. Суммарно затратили около полумиллиарда рублей. Это льготы, надбавки, рассрочки, арендные каникулы. По некоторым статьям суммы еще не исчерпаны. Вплоть до 50 %.

"Благодаря тем решениям, которые были приняты Президентом и которые критиковались определенными силами, сейчас мы видим, что эти решения были правильными. Мы потеряли в ВВП гораздо меньше, чем потеряли наши страны-соседи с более сильными экономиками. Для того чтобы не потерять рынки, для того чтобы вовремя успеть к моменту открытия этих рынков, мы не закрывали производства. Но в принципе мы сейчас имеем достаточно неплохие показатели на фоне наших соседей. ВВП по итогу полугодия сложился на уровне 98,3 процента. За июнь мы приросли на 0,1 процента и думаем, что будем расти дальше".