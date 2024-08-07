"Не допустить порчи древесины и получить прибыль". Головченко обозначил главные задачи перед Минлесхозом и концерном "Беллесбумпром"

Все объемы, которые подверглись ветровалам, будут использованы в промышленном производстве, никаких проблем с этим нет. Тем более, что наш целлюлозный комбинат вышел фактически на проектную мощность 4,6 млн кубов, понятно, куда пойдут, на какие предприятия. Более того, обращаются сегодня с просьбой еще увеличить объем поставки березы для производства фанеры. Поэтому проблем с переработкой не будет. Проблема, которая сейчас решается основная, чтобы оперативно все это сделать и не допустить порчи древесины.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси