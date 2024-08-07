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"Не допустить порчи древесины и получить прибыль". Головченко обозначил главные задачи перед Минлесхозом и концерном "Беллесбумпром"
Стравиться с последствиями июльского урагана, заготовить качественную древесину и получить от этого прибыль, но соблюдая все нормы техники безопасности.
Такая задача стоит перед Министерством лесного хозяйства и предприятиями концерна "Беллесбумпром". Ход разработок проинспектировал сегодня премьер-министр Роман Головченко. Площадкой стала ветровально-буреломная лесосека Новыбыховского лесничества. Работы по сплошной вырубке там идут вторую неделю. В целом предстоит обработать на этом участке свыше 33 гектаров и получить не менее 13 тысяч кубометров древесины.
Все объемы, которые подверглись ветровалам, будут использованы в промышленном производстве, никаких проблем с этим нет. Тем более, что наш целлюлозный комбинат вышел фактически на проектную мощность 4,6 млн кубов, понятно, куда пойдут, на какие предприятия. Более того, обращаются сегодня с просьбой еще увеличить объем поставки березы для производства фанеры. Поэтому проблем с переработкой не будет. Проблема, которая сейчас решается основная, чтобы оперативно все это сделать и не допустить порчи древесины.
Полторы тысячи гектаров мы уже разработали, т.е. процесс идет. По Могилевской области мы проблем не видим, здесь достаточно техники, людей, задание будет выполнено в срок. По Гомельской мы определим допресурсы, чтобы поручение Президента до 1 ноября было выполнено.
Только в Могилевском регионе ежедневно заготавливают свыше десяти тысяч кубометров древесины. В целом в Гомельской и Могилевской областях, наиболее пострадавших от ураганных ветров, на разработке лесосек задействованы почти полторы тысячи единиц спецтехники и свыше 4 тысяч специалистов.
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