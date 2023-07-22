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Не едиными БелАЗами - глава Кемеровской области рассказал, в каких сферах сотрудничество России и Беларуси принесет плоды
Кемеровская область России входит в десятку крупнейших торговых партнеров Беларуси. В условиях западных санкций перед белорусами открываются новые ниши для сотрудничества. Глава Кемеровской области рассказал о возможности создания мультибрендового центра по продаже и обслуживанию всей линейки белорусской техники.
Темпы технического перевооружения, которые мы набрали, колоссальные. Итог мы будем подводить, когда мы закончим техперевооружение. Первый итог уже можно будет подвести по результатам (подправила "результатам", потому что слишком часто повторяется «итог») 2023 года. И тогда мы сможем четко сказать, какие у нас показатели роста.
БелАЗ - это визитная карточка Кузбасской угледобычи. На сегодняшний день на разных разрезах Кузнецкого бассейна работает свыше 3 тыс. белорусских самосвалов, это треть от парка всей техники БелАЗ в России. Почти полтысячи единиц техники закупили в 2022 году.
Свежий контракт заключен с Сибирской угольной энергетической компанией. Крупнейший производитель угля в России договорился о покупке сорока БелАЗов в 2023 году. В регионе обеспечено сервисное обслуживание.
"Актуальное интервью" с губернатором Кемеровской области России Сергеем Цивилевым смотрите здесь
Также губернатор Кемеровской области отметил высокое качество белорусской продукции, которую поставляют в Кузбасс. "Колбасные изделия очень вкусные, я с удовольствие их покупаю. Это уже стандарт качества, который зарекомендовал себя на территории России. Есть много и молочных продуктов, но мясная просто супер", - сказал Сергей Цивилев.
К нам привозят современные высококачественные протезы, и определенные их элементы поступают из Беларуси. Если мы объединимся в этом направлении, то будем в состоянии вместе создать протез, который не будет уступать самым лучшим в мире.
Губернатор отметил, что санкции создают условия для развития регионального сотрудничества Беларуси и Кузбасса. "Когда наступают трудные времена, становится понятно, кто друг, а кто враг, а кто нейтрален. Хочу выразить огромную благодарность белорусскому народу, потому что в этой тяжелой ситуации они проявили себя как настоящие братья, друзья и партнеры", - заявил Сергей Цивилев.
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