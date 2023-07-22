Не едиными БелАЗами - глава Кемеровской области рассказал, в каких сферах сотрудничество России и Беларуси принесет плоды

Темпы технического перевооружения, которые мы набрали, колоссальные. Итог мы будем подводить, когда мы закончим техперевооружение. Первый итог уже можно будет подвести по результатам (подправила "результатам", потому что слишком часто повторяется «итог») 2023 года. И тогда мы сможем четко сказать, какие у нас показатели роста.

Сергей Цивилев, губернатор Кемеровской области России