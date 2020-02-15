Небывалый урожай овощей собирают в теплицах на севере страны

Весь секрет - в инновационном подходе. Под искусственным солнцем создан наилучший микроклимат, который и позволяет получать с гектаров по максимуму. Сейчас продолжается огуречный сезон. В энергоэффективных теплицах под Оршей с метра квадратного собирают по восемьдесят килограммов зеленой продукции. Здесь внедрили специальную систему зашторивания, которая позволяет контролировать необходимые параметры в зависимости от погоды за окном. Также на плантациях зеленеет укроп, петрушка, руккола. Особенный спрос на свежую продукцию - до начала весны, пока еще не начался аграрный сезон.



