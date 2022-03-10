Неделя белорусского предпринимательства пройдет с 21 по 27 марта. Эта масштабная площадка ежегодно собирает свыше полутысячи человек для обсуждения проблем и стратегии развития бизнеса. Повестка включает проведение более 150 мероприятий по всей стране. Это семинары, конференции, обсуждения в формате круглых столов и панельных дискуссий. Ключевым событием станет четвертый Республиканский деловой форум, который состоится 23 марта в Национальной библиотеке. В этот же день пройдет церемония награждения победителей конкурса "Лучший город, район и область для бизнеса". Также будут представлены итоги измерения 17-го индекса делового оптимизма.