В Беларуси открылась Неделя предпринимательства. В фокусе - бизнес-климат страны

В Беларуси сегодня началась Неделя предпринимательства. Полторытысячи семинаров, конференций, панельных дискуссий и круглых столов по всей стране. Неделя белорусского предпринимательства стартует сегодня. Участники обсудят актуальные вопросы и приоритетные направления развития бизнеса. Центральным событием станет Деловой форум, он соберет около полутысячи участников - представителей бизнес-ассоциаций Беларуси, Европы, Китая и России.

Во время форума также опубликуют индекс делового оптимизма. Масштабное исследование - это оценка бизнес-климата страны, своего рода дорожная карта, отражающая вектор развития деловой инициативы Беларуси.



