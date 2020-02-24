ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

В Беларуси открылась Неделя предпринимательства. В фокусе - бизнес-климат страны

В Беларуси сегодня началась Неделя предпринимательства. Полторытысячи семинаров, конференций, панельных дискуссий и круглых столов по всей стране. Неделя белорусского предпринимательства стартует сегодня. Участники обсудят актуальные вопросы и приоритетные направления развития бизнеса. Центральным событием станет Деловой форум, он соберет около полутысячи участников - представителей бизнес-ассоциаций Беларуси, Европы, Китая и России.
Во время форума также опубликуют индекс делового оптимизма. Масштабное исследование - это оценка бизнес-климата страны, своего рода дорожная карта, отражающая вектор развития деловой инициативы Беларуси.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все