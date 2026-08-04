Нефть подорожала на 20 % за июль из-за сокращения добычи и конфликта на Ближнем Востоке

Нефть за июль подорожала примерно на 20 %. На нефтяные котировки повлияли сокращение добычи нефти в мире и эскалация конфликта на Ближнем Востоке, отмечают аналитики.

В июле нефть марки Brent подорожала на 19,7 %, стоимость марки WTI подскочила чуть выше - 21 %.

Почти 9 % мировых мощностей - в России, Китае и на Ближнем Востоке - находятся в автономном режиме, что привело к ограничению поставок бензина, дизельного топлива и других продуктов, заявил глава одного из американских нефтегазовых гигантов.

The Wall Street Journal со ссылкой на аналитиков пишет, что военные столкновения США и Ирана создают предпосылки для внезапных колебаний стоимости нефти в ближайшие недели и месяцы.