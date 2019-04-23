"Нафтану" и Мозырскому НПЗ грозит остановка. Предприятия несут огромные потери

Как в спорте важна честная игра - по правилам, в равных условиях и в соответствии с принципами справедливости, так и в любой сфере нашей жизни - fair play - залог успешного сотрудничества, построенного на основах взаимоуважения и доверия. Тем более когда на кону не просто результат, а репутация и потребности миллионов людей.





Самая масштабная угроза транзиту и переработке нефти за четверть века

Именно так специалисты рынка оценивают сегодня ситуацию с поставкой некачественного российского сырья по нефтепроводу "Дружба". Первыми факт обнаружили белорусские нефтепераработчики. Затем обеспокоенность высказали европейские потребители. Сегодня ухудшение качества нефти, поступающей в страну, зафиксировала польская сторона. Об этом сообщили пресс-службы компаний ORLEN и PERN. Последняя - это оператор польского участка "Дружбы". Основная претензия со стороны всех партнеров - высокая концентрация органических хлоридов в поставляемом сырье. А это значит неизбежное повреждение трубопровода и заводского оборудования.

Белорусские нефтеперерабатывающие предприятия уже несут колоссальные убытки

Белорусские нефтеперерабатывающие предприятия, которые первыми стоят на пути движения российской нефти, уже несут колоссальные убытки. Мозырский НПЗ снизил суточную переработку с 27 до 18 тысяч тонн, в два раза сократил производство "Нафтан". С целью сохранить стабильность на внутреннем рынке

. А это недополученная прибыль от сокращения поставок по уже оплаченным европейскими партнерами контрактам и потеря самой репутации. По предварительным оценкам, фактический ущерб для Беларуси может превысить несколько сотен миллионов долларов. Сейчас Белнефтехим совместно с НПЗ и компанией "Гомельтранснефть Дружба" проводит переговоры с руководством Транснефти о мерах по нормализации ситуации, а также ответственности и последующей компенсации понесенных белорусской стороной потерь.

Российские партнеры признали вину за поставку некачественного сырья и нарушение контрактов

Стоит отметить, российские партнеры уже признали вину за поставку некачественного сырья и нарушение контрактных обязательств, но механизма устранения аварии и возмещения убытков пока не найдено. Все подробности в расследовании "Панорамы". Рассказывает

Сергей Гусаченко.

Для начала восстановим хронологию событий. Ядовитую волну сырья в нефтепроводе "Дружба" обнаружили в четверг 18 апреля при стандартном контроле качества. Пробы показали кратные превышения органических соединений хлора в легких фракциях нефти. Кратные, т.е. в десятки раз превышающие ГОСТы. А значит, по нефтепроводу поступала не оговоренная контрактом сырая нефть, а опасный для человека, экологии и даже

Простым языком: все равно, если бы в современную стиральную машину неосторожная домохозяйка залила знакомую всем хлорку. Мы попытались разобраться, что хлорид значит на языке науки.

Органические хлориды в природной сырой нефти несодержатся

Обычно они появляются в результате очистных операций на производственных участках, в трубопроводах или резервуарах. Эти соединения усиливают кислотную функцию катализатора. В процессе переработки нефти это приводит к образованию легких газов, а выход жидких продуктов снижается. Хлориды приводят к образованию коррозии. О ядовитости смеси говорит и такой факт -за неделю он способен съесть минимум 4 миллиметра стальной трубы. А значит, спровоцировать ее прорыв на любом слабом участке. Случись такое, техногенной аварии с поражением всего живого - от водоемов, пахотных земель, населенных пунктов и даже грунтовых вод - было бы не избежать.

Впрочем, чтобы понять, что такое тот самый хлорид, не нужно быть химиком. Это ясно даже 11-класснику.От теории перейдем к практике.Что происходит с трубами под воздействием хлорида - уже на конкретном примере объясняют специалисты.

Снижение объемов переработки "Нафтана" - огромные экономические потери для Витебского региона

Для Новополоцка сырьевые вопросы и снижение объемов переработки - почти катастрофа. Экономическая. И это нисколько не преувеличение. Судите сами: промышленный центр Витебского края и центр нефтехимической отрасли всей страны. Выпускает свыше 70 наименований нефтехимической продукции. Более 70 % экспортирует, главным образом в страны Евросоюза. Это экономика региона, пополнение госказны Беларуси в целом, это доходы каждого работающего. Ведь "Нафтан" для Новополоцка - места работы целых семей. Сегодня в городе, которому чуть за 60, живет почти 110 тысяч человек. Средний возраст менее 40 лет. Для многих из них именно "Нафтан" - источник заработка. Поэтому сегодня за ситуацией с тревогой следят местные власти.

Первым волну ядовитой смеси принял на себя ближайший к поставщику Мозырский НПЗ

В этот же день оперативно именно отсюда было отправлено обращение к российской Транснефти немедленно представить всю информацию о причинах столь резкого ухудшения качества сырья. Кроме того, Мозырь потребовал принять срочные меры для восстановления гарантированного контрактом качества нефти.

Заборы сырья на нефтяных предприятиях плановые. Поэтому некондицию выявили быстро. Беларусь всегда держит качество под контролем. Во-первых, для своего потребителя. А во-вторых, для иностранного. Ведь покупатели нефтепродуктов по всему миру. Репутация перед ними, которая завоевывалась годами, превыше всего. Лишние компоненты в черном золоте - вещь природная, но они очень портят качество конечного продукта, не говоря уже про оборудование, которое попросту съедается. Чтобы спасти его от коррозии, белорусы увеличивают дозировку присадок. Тем самым мы теряем и деньги, ведь вкладываться в ту же экспертизу и защиту приходится больше.

На заводе отметили, что наличие соединений хлора критически повышает коррозию всей системы, забивает солями технологическое оборудование и способно полностью дезактивировать катализаторные системы. А они в масштабах производства стоят десятки миллионов долларов.

Андрей Рыбаков, председатель концерна "Белнефтехим":

"Опасность заключается в высокой коррозионной агрессивности, также возможна забивка отдельного теплообменного оборудования и отравление катализаторных дорогостоящих систем. Исходя из уникальности данного оборудования, его ремонт по времени будет занимать от полугода и больше. И если говорить о денежном выражении, то это минимально десятки миллионов долларов и может исчисляться многими сотнями".







Нефть отравлена соединениями хлора в 100 раз

В этот же день 18 апреля специалисты "Гомельтранснефть Дружба" в присутствии представителя Транснефти произвели дополнительный отбор суточных проб сразу на нескольких участках в направлении Мозыря. По результатам экспертизы все образцы нефти не соответствовали требованиям ГОСТов. Проще, были отравлены соединениями хлора, максимально - примерно в 100 раз.

Четверг и пятница - самые напряженные дни для второго белорусского нефтепереработчика -Новополоцка. Завод расположен дальше по системе нефтепровода и благодаря оперативности мозырских коллег у него было время подготовиться ко встрече с ядовитым сырьем. Впрочем, директор "Нафтана" откровенно признался: для нас это в любом случае катастрофа.

Директор "Нафтана" откровенно признался: это в любом случае катастрофа

Александр Демидов, гендиректор ОАО "Нафтан":

"Для завода это будет катастрофа. Мы можем поиметь проблемы для нашего предприятия в не один десяток миллионов долларов с возможной остановкой в принципе предприятия в целом".



Остановка таких промышленных гигантов как НПЗ и Мозырь да еще на финише модернизации -огромный ущерб в масштабах страны. Мало того что под угрозой новейшее оборудование, так еще сама отрасль - один из крупнейших работодателей и экспортеров в Беларуси.

Сегодня Беларусь, ставя заслон некачественному сырью, резко снижает переработку. Как следствие, сокращается и экспорт, все для того, чтобы качественные резервы направить на внутренний рынок. Здесь обязательства исполняются на 100 процентов, поэтому дефицита того же бензина в стране не будет. С контрагентами извне ведутся переговоры.

Исполнение контрактов приостановлено в связи с форс-мажором

После того, как ситуация выровняется, экспорт будет возобновлен.





Сергей Гриб, заместитель гендиректора "Белорусской нефтяной компании":

"Остановка произошла именно по светлым нефтепродуктам - это дизель-бензин. Это, соответственно, рынки Украины, Балтии и Польши. По темнымнефтепродуктамв направлении портов в настоящий момент отгрузки осуществляются, поскольку эти продукты не потребляются на внутреннем рынке РБ".

Экспортные перебои нам совсем не на руку, особенно сейчас, когда нефть на мировых рынках в растущей цене.

Здесь бы зарабатывать. Поэтому потери исчисляются не только испорченным оборудованием, но и недополученной прибылью от продаж.

Сейчас "Нафтан" работает на собственных запасах нефти. Этого хватит еще на 5-6 дней

Нефтеперерабатывающий гигант "Нафтан" оказался в более выгодном положении, нежели Мозырский НПЗ. О том, что по трубам идет некачественное сырье, здесь узнали прежде, чем черная "смерть" достигла промзоны предприятия - успели принять оперативные решения. Плюс, новополоцкое предприятие снабжается из двух веток нефтепровода "Дружба": северной и южной. "Зараженная" нефть транспортировалась по последней. Оставалась резервная - северная. По подсчетам специалистов, на "Нафтан" некачественное сырье должно было поступить к пяти утра понедельника. Действовали на опережение.

Но объемы переработки снижены почти вдвое. И хоть некачественное углеводородное сырье на предприятие не попало, контроль качества нефти на всех этапах производства усилен. Сегодня генеральный директор предприятия в составе делегации концерна "Белнефтехим" находится в Москве, где проходили переговоры о качестве и маршрутах поставки сырья для белорусских НПЗ. Достигнута договоренность о транспортировке нефти на "Нафтан" по незараженной северной ветке нефтепровода "Дружба".

Григорий Пластинин, главный инженер ОАО "Нафтан":

"Некачественной нефти у нас как таковой нет. Мы имеем некоторые запасы своей нефти, также эти запасы есть у "Дружбы". Сегодня нашиподтвержденные запасы составляют порядка 70 тысяч тонн. Этого хватит еще на 5-6 дней работы. Также уже есть маршрутные поручения, по которым по северной нитке нам возможно уже завтра должна поступить нефть, которой хватит закрыть конец апреля - начало мая, но без увеличения объемов".



Если не считать падения объемов переработки более чем на 45 %, завод работает в штатном режиме. Качество конечного продукта высокое. Это подтверждают и лабораторные исследования потребителя.

Беларусь по праву гордится своей нефтянкой

Вкладывая огромные деньги в модернизацию, мы получаем высококлассный продукт. За последние годы финансовые вливания, как и весь процесс обновления, активизировался. Для примера. В модернизацию только Мозырского НПЗ за два года направили более миллиарда долларов. Столько же вложили за предыдущие 10-ть. Но качество нефти, это не только экспорт, это и наша транзитная привлекательность. Потоки грузовиков с Запада на Восток и с Севера на Юг по коротким маршрутам, комфортным трассам и с возможностью заправится качественным топливом. Впрочем, об этом лучше скажут те, кто сутки проводит за баранкой.

Белорусская солярка у нас. Никаких претензий - нормальная солярка. Насколько я знаю, новые заводы нефтеперерабатывающие, новое оборудование. Новое оборудование - значит хорошая солярка!



Чтобы не оголить внутренний рынок и не спровоцировать дефицит качественных нефтепродуктов, с 18 часов пятницы, т.е. с 19 апреля, были приостановлены экспортные отгрузки с белорусских заводов.

Белнефтехим создал оперативный штаб по контролю за ситуацией



Как ответственный участник рынка Белнефтехим создал оперативный штаб по контролю за ходом фактически спецоперации по спасению белорусской нефтепереработки, интересов отечественных и иностранных потребителей и партнеров. Для снижения потерь была значительно увеличена подача функциональных присадок для защиты оборудования от коррозии. По сути, два белорусских НПЗ превратились в гигантские фильтры в нефтеносной системе.

Виталий Павлов, гендиректор ОАО "Мозырский НПЗ":

"На заводе организован усиленный контроль за состоянием технологического оборудования, за ведением технологического режима с целью принятия оперативных мер. Увеличена подача реагентов, которые способствуют снижению коррозионного износа".

Дополнительной мерой защиты стало снижение загрузки мощностей нефтеперерабатывающих заводов. По состоянию на субботу 21 апреля "Нафтан"снизил переработку нефти в 2 раза! С 23 - до менее 13 тысяч тонн в сутки, Мозырь - с 27 до 18, то есть на треть.

Как версия. Соединения хлора попалив трубу из-за нарушения технологии закачки сырой нефти в систему

В этот же день под давлением новых результатов проб нефти на участке Унеча - Полоцк руководство "Транснефти", наконец, признало резкое ухудшение качества поставляемого в Беларусь сырья. Однако о конкретных причинах появления хлорного суррогата партнеры говорить отказались. По непроверенной информации от участников рынка, с российской стороны соединения хлора могли попасть в трубу из-за элементарного головотяпства и грубого нарушения технологии закачки сырой нефти в систему. Источник загрязнения обнаружен на участке Самара - Унеча. Если компетентное расследование докажет правоту этих подозрений, репутации нефтяной отрасли России на европейских и мировых рынках будет нанесен критический ущерб.

Европейские партнеры уже ощутили на себе поставки некачественной нефти

Кстати, по информации независимых экспертов, европейские партнеры уже

и. В понедельник сырье с повышенным содержанием хлоридов достигло заводов в Германии. Это северная ветка нефтепровода "Дружба".

Сегодня, по расчетам нефтетрейдеров, отравленное сырье достигло НПЗ в Венгрии, из-за пасхальных праздников и необходимости проводить дополнительную экспертизу реакция партнеров ожидается в ближайшие часы. Дополнительную проверку также проводят еще две страны, связанные "Дружбой" - Словакия и Украина.

Совокупный ущерб пока не назван, но он может исчисляться сотнямимиллионов долларов

Поддержание качества для внутреннего рынка обходится белорусским заводам дорого, но нефтехимки дорожат репутацией и гарантирует качество каждой тонны. Лаборатории двух заводов перешли на круглосуточный режим работы.

Переговоры с руководством "Транснефти" продолжаются с пятницы.Главные вопросы - меры ответственности к российским партнерам за срыв обязательств и последующая компенсация всего объема понесенных белорусской стороной потерь. Выставить обоснованные претензии готовы как транспортер "Гомельтранснефть Дружба" так и переработчики - Белнефтехим и два НПЗ в Мозыре и Новополоцке. Речь идет не только о прямых потерях, но и о взыскании неустойки (штрафов и пеней), плюс процентов в связи с ненадлежащим исполнением российской стороной взятых на себя обязательств.

Дополнительно предстоит решить вопросы возврата в Россию некачественного сырья. Уже сегодня накоплено более 700 тысяч тонн нефти, которая не соответствует показателям качества.