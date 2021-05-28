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Нефть Brent подешевела до $ 68,47 на фоне укрепления доллара

Нефть Brent подешевела до $ 68,5. Давление на рынок оказывает укрепление доллара. Также поддержку нефтяным ценам оказывают данные Минэнерго США, которые показали снижение запасов нефти в стране на прошлой неделе более чем на 1,5 млн баррелей.

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