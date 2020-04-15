Нефть опять дешевеет

Несмотря на сделку ОПЕК+, цены на нефть снова упали на 7-10 процентов - в зависимости от сорта и условий поставки. Фьючерсы техасской нефти подешевели на 2,5 доллара, на 2 доллара упали котировки на сорт Brent с поставкой в июне. Эксперты отмечают, что причиной этому стало снижение деловой и производственной активности в масштабах планеты. При этом предложение нефти все еще существенно превосходит спрос. МВФ тем временем прогнозирует падение глобального ВВП на 3 процента по итогам года.



