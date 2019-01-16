Первый магистральный нефтепродуктопровод Новополоцк - Фаниполь удешевит стоимость транспортировки топлива на четверть. Сегодня комплекс начал работать в полном объеме. Общая протяженность труб - 292 км, они связали крупнейшие в стране нефтеперерабатывающий завод и базу для хранения топлива.

Магистральный нефтепродуктопровод позволит поставлять в Фаниполь до миллиона тонн автомобильного топлива в год и обеспечивать не только столичный регион, но также Брестскую и отдельные регионы Гродненской и Могилевской областей.