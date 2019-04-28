Нефтяные переговоры в Минске. Кто оплатит потери белорусских НПЗ?

Уже вторую неделю белорусские нефтеперерабатывающие заводы работают лишь на половину своей мощности. Причина - с российской стороны пошла некачественная нефть. О том, кто пустил сырье на самотек и почему не уследили за умышленным вбросом органических хлоридов, мы можем только догадываться. А вот что, к сожалению, факт - это потери наших НПЗ. И речь не только про недополученную прибыль: те самые хлориды вредят дорогостоящему оборудованию, а ведь заводы именно сейчас завершают процесс модернизации.



Ситуацию с нефтью на саммите в Пекине обсудили Александр Лукашенко и Владимир Путин. Поручил найти виновных в течение недели и премьер России Дмитрий Медведев. Это, конечно, хорошо, что Москва не закрыла глаза на столь серьезную проблему. Правда, когда речь заходит о той самой компенсации нашим НПЗ за ущерб, все не так категорично. Наш политический обозреватель Алексей Волков разобрался, откуда и, главное, почему из нефтяной трубы полилось черное золото далеко не высшей пробы.



Специалисты Мозырского нефтеперерабатывающего завода в рамках стандартного контроля качества обнаруживают: из трубы пришла ядовитая нефть. При заборах окажется - в сырье крайне высокая концентрация органических хлоридов. Проще говоря, нефть совершенно не годится для дальнейшей обработки.











19 апреля приостановлены отгрузки на экспорт

Новополоцкий "Нафтан" вторым получает некачественное сырье и останавливает отгрузки на экспорт основных видов моторного топлива. Ситуация закручивается донельзя. Российская сторона отмалчивается.

Нефть Urals - эталон российского сырья, который последние годы активно пытается подвинуть марку Brent - главный рыночный сорт черного золота в мире. И вот эта самая Urals как раз течет по веткам к нашим НПЗ, после идет на экспорт, в промышленность и заправочные станции. Однако заправить машину топливом из загрязненного сырья - все равно что из этой колбы залить сырую нефть в бензобак - колоссальный вред.

21 апреля - снижение мощностей "Нафтана" и Мозырского НПЗ

Допустить такую нефть на другие рынки - значит, потерять имидж надежного и качественного партнера. Белорусские НПЗ вынуждены почти в два раза снизить переработку сырой нефти, чтобы предотвратить колоссальный ущерб оборудованию.





22 апреля испорченное сырье достигает Европейского союза

Часть испорченного сырья все-таки достигает Германии и Венгрии. В связи с этим Украина и Польша также приостанавливают прием "черной смерти". Беларусь понимает: это самая масштабная угроза транзиту за четверть века. Такого "кота в трубе" от партнеров не ожидал никто.





26 апреля - нефтяные переговоры в Минске

Установив место "прокола" - отрезок СамараТрансНефть-терминал, российская сторона прибывает на переговоры уже в Минск. Вину признали,

кто ответит и кто оплатит наши потери - потенциально это сотни миллионов долларов - тишина.

Российский рубль пахнет нефтью - это аксиома. Равно, как и то, что Беларусь снабжает только хорошим топливом и сырьем. И отходить от собственных экономических постулатов не намерена. Ситуацию обсудили стороны и на самом высоком уровне.