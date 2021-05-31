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Негативное влияние пандемии на экономики стран ЕАЭС ослабевает

Негативное влияние пандемии на экономики стран ЕАЭС ослабевает. Об этом накануне заявил председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович. По его словам, на фоне мер экономической поддержки и снятия ограничительных мер в ряде отраслей экономик наблюдается восстановление. Объем взаимной торговли в ЕАЭС в январе - марте увеличился почти на 17 % в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, а объем торговли с третьими странами вырос почти на 4 %.


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