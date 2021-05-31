Негативное влияние пандемии на экономики стран ЕАЭС ослабевает. Об этом накануне заявил председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович. По его словам, на фоне мер экономической поддержки и снятия ограничительных мер в ряде отраслей экономик наблюдается восстановление. Объем взаимной торговли в ЕАЭС в январе - марте увеличился почти на 17 % в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, а объем торговли с третьими странами вырос почти на 4 %.

