Некоторые белорусские банки приостановили выдачу займов на потребительские нужды

Кредитование на паузе. Некоторые банки приостановили выдачу займов. Так, ограничения уже ввели БелВЭБ, а также Белинвестбанк, где осталось лишь кредитование на товары отечественного производства и на недвижимость в рамках указа № 240. В Белорусском народном приостановлена выдача займов на потребительские нужды. В Белагропромбанке приостановлено несколько кредитов. Для улучшения жилищных условий пока выдают также лишь по 240-му указу. Беларусбанк также в этом списке.



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