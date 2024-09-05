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Немецкий автогигант Volkswagen может закрыть один завод

Volkswagen готовится к конфликту с профсоюзами из-за сокращений. Впервые в своей истории компания может закрыть как минимум один автомобильный завод. Для немецкой автоиндустрии, одного из главных моторов экономики ФРГ, наступают тяжелые времена.

В правительстве отмечают, что отрасль стоит перед вызовами и должна повысить свою конкурентоспособность. По итогам 2023 года с конвейеров сошло 4 млн автомобилей, это на 12% меньше, чем в докризисном 2019 году, а экспорт уступает доковидному уровню на 11%.

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