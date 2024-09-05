3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Немецкий автогигант Volkswagen может закрыть один завод
Volkswagen готовится к конфликту с профсоюзами из-за сокращений. Впервые в своей истории компания может закрыть как минимум один автомобильный завод. Для немецкой автоиндустрии, одного из главных моторов экономики ФРГ, наступают тяжелые времена.
В правительстве отмечают, что отрасль стоит перед вызовами и должна повысить свою конкурентоспособность. По итогам 2023 года с конвейеров сошло 4 млн автомобилей, это на 12% меньше, чем в докризисном 2019 году, а экспорт уступает доковидному уровню на 11%.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов