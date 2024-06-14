Неприкасаемых нет, если речь идет о коррупции. Жесткая реакция Президента на вопиющие данные о взятках чиновников

Жестко о коррупции и взяточниках 14 июня сказал Президент. Прозвучали и конкретные вопиющие факты о нечистых на руку чиновниках. Принципиальная позиция главы государства по этому вопросу давно известна. Антикоррупционная линия с первых дней политической карьеры была в активе Александра Лукашенко. Неслучайно именно коррупция подтачивает страну и становится причиной раздрая в обществе. Беларуси это точно не надо.

На повестке совещания с Совмином были отдельные вопросы экономики, но пришлось говорить и о нелицеприятных для вертикали случаях злоупотреблений. Чем это чревато - в репортаже Натальи Бреус.

Время от времени правительство приходит к Президенту с пакетом накопившихся документов и вопросов. В этот раз в планах было обсудить пеллетные производства, работу агросервисов и проект "Создание национальной системы спутниковой связи". Состав участников широкий, с губернаторами в том числе. Оказалось, вопросы накопились и у Президента.

Для разминки вам надо предоставить некоторую публичную информацию, чтобы представляли, с чего начинается обычно рабочий день у Президента. Печально, но факт. Когда-то я предупреждал всех. Уверен, что и за столом присутствуют люди, которые не в первый раз от меня слышат фразу: "Лучше бедным, нищим на свободе, чем богатым в тюрьме". Широко разошлась эта фраза в нашем государстве среди народа. Как вы понимаете, я это не напрасно говорил. И я очень не хотел бы, чтобы меня в очередной раз не то упрекали, не то напоминали, что перед каким-то электоральным циклом или во время его я сажусь на антикоррупционного коня. Правда, умные журналисты давно заметили, что Лукашенко давно на нем уже лет 30 сидит. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

Александр Лукашенко напомнил, что первую в истории страны антикоррупционную комиссию возглавлял именно он: "И я не забыл, откуда я пришел. Я видел всю эту несправедливость. Коррупция - это ржавчина нашей экономики, наносит жесточайший ущерб нашему государству не только в экономическом, но и в политическом плане".

Политика Лукашенко и правда с самого начала строилась на антикоррупционной платформе. Шквал взяток и злоупотреблений никого еще до добра не довел, Украина тому пример. Триггером, чтобы опубличить вопиющие факты, стали документы, которые легли на стол Президенту. Правоохранители сообщили о последних коррупционных задержаниях на Белорусской железной дороге. Это дискредитирует и бросает тень на всю структуру.

Следственным комитетом Беларуси в отношении первого заместителя начальника Белорусской железной дороги Дулуба по определенной статье возбуждено уголовное дело. В тайниках в квартире и в загородном доме фигуранта изъяты денежные средства на сумму более 3,2 млн долларов. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

"Железная дорога - первый заместитель, Анатолий Александрович, (вице-премьер Анатолий Сивак, курирующий эту сферу - прим. ред.), - поставил на вид белорусский лидер. - Что я могу думать про руководство железной дороги, в том числе о Вас? Я Вас предупреждал с премьер-министром. И Вы будете потом обижаться, что их там прихватили "ни за что".

Глава государства также обозначил и другую сторону вопроса: одновременно с докладом по данному факту ему из правительства поступило предложение передать сельхозпредприятие "Свитязь" из ведения Барановичского отделения Белорусской железной дороги, потому что "у железной дороги нет денег".

"Когда-то передали, чтобы они там вложились и подняли этот колхоз.Так вот, 3 млн. Если бы первый зам в этот колхоз вложил, там бы не было проблем. Чего же мы заберем? Караник подписывает (председатель Гродненского облисполкома - прим. ред.) - Новогрудку или кому-то там передать этот колхоз. Вы что, не слышите, что я говорю: надо помочь сельскому хозяйству. Мы оттуда выбрали весь ресурс трудовых резервов. Надо закреплять колхозы за железнодорожниками, предприятиями и так далее. Надо, чтобы они вкладывались туда. Люди туда поедут, с удовольствием поработают. Я вас категорически предупреждаю по поводу принятия решений. Вот они, пожалуйста. Только один ворюга. Вы думаете, он один там?! Ну, там Швед (Генеральный прокурор Андрей Швед - прим. ред.) с правоохранителями разберется", - однозначно обозначил Президент свою позицию в данном вопросе.

Жесткая реакция Президента понятна. Случай взяточничества не единичный. Есть претензии к Бресту, там нечистоплотный чиновник, оказалось, работал под боком у губернатора.

Глава государства рассказал, что в 2024 году возбужден ряд уголовных дел. Одно из них в отношении первого заместителя председателя Брестского облисполкома Валентина Зайчука.

"Идет следствие полгода. За взятку", - подтвердил председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко.

"Так, а Вы что этого не видите? Первый Ваш заместитель. У хваленого председателя облисполкома. Кто будет за вашими заместителями следить!?" - поставил перед главой региона резонные вопросы Президент.

По словам Александра Лукашенко, подследственному инкриминируется получение вознаграждения в качестве взяток на тысячи долларов за благоприятное решение вопросов, входивших в его компетенцию. "Земельные участки, выделение денежных средств (то есть вы деньги даете, а он их делит с теми, кому вы даете), предоставление информации о строительных объектах сельхозназначения и так далее. За содействие. Кто будет отвечать за это?" - спросил глава государства.

Неприкасаемых нет, если речь идет о коррупции. Все чины и звания меркнут, если чиновник нечист на руку.

26 января 2024 года Следственным комитетом возбуждено уголовное дело в отношении бывшего замминистра энергетики Михаила Михадюка. Человек всю жизнь отработал в министерстве. На пенсию пошел. За благоприятное решение вопросов по выбору (компания RIKO словенская) вышеуказанной компании в качестве подрядчика при проведении работ по строительству, реконструкции, модернизации высоковольтных подстанций на территории Беларуси. Т.е. на тебе подстанцию, иди, модернизируй, но ты мне дай взятку - десятки тысяч долларов. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

В начале февраля Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении Павла Важника, который в последнее время руководил минским предприятием "Горавтомост", а ранее работал на ответственном посту в структуре Горремавтодора Минского горисполкома. "С июля 2023 года набрал взяток на десятки тысяч долларов", - рассказал глава государства.

Александр Лукашенко продолжил: "О Брыло (бывший помощник Президента по Витебской области и экс-министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло - прим. ред.) много слышали. Не буду напоминать и повторять. Привлечены на сегодня три десятка человек".

Наконец еще один факт касается первого заместителя управляющего делами Президента Дмитрия Рыбко. "Взяточник, клейма ставить негде. Сидит", - сказал Президент.

Все тайное рано или поздно становится явным. Информация о злоупотреблениях всегда дойдет до Президента. Тем более если речь о тех, кто в кадровом реестре главы государства и, казалось бы, должен всегда держать марку доверия.

У меня закон один давным-давно: факты на стол. И вот они (правоохранительные органы - прим. ред.) приносят эти факты. Каждое утро у меня на столе определенный стос документов обо всех проделках. И я же вам намекал: не лезьте, не берите чужое, не трогайте, это не ваше. Тайной в Беларуси это не будет. Мне получилось привить соответствующую вакцину для нашего народа, который вообще не терпит коррупции и воровства. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

Стартовавшая электоральная кампания, конечно, накладывает свой отпечаток на эту тему. Но борьба с коррупцией – не политический пиар-ход, а принципиальная позиция. И смягчать ее взамен на большую лояльность вертикали Президент не намерен.

"Больше я вас уговаривать и просить не буду. Шаг влево, шаг вправо - к стенке поставим. Публично вам заявляю. Как вопросы какие-то решить - ну, просто беда: сам определяешь вопросы, сам ставишь задания и сам едешь, проверяешь и потом делаешь вместо вас. Последний разговор с вами. Какая бы электоральная кампания ни была, я вам уже как-то говорил, я тут особо не парюсь по поводу того, поддержите вы меня или нет. Я договорюсь с белорусским народом. Я найду с ним общий язык. Я три десятка лет нахожу с ним общий язык. А вот вы подумайте, с кем вы будете работать", - жестко предупредил белорусский лидер.

Александр Лукашенко подверг критике работу пеллетных заводов

После такого вступления разговаривать по теме совещания сложно, но нужно. На повестке эффективная работа пеллетных производств. Их создавали, чтобы пустить в дело низкосортную древесину и отходы деревообработки.

Это было мое жесткое, настоятельное требование. Почему? Летишь над страной, бурелома в лесу - страшно смотреть. Думаю, а почему это все не переработать и не получить от этого эффект? Построили заводы, которые все это превращают в щепу, и мы получаем отличный топливный ресурс. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

Но нынешнюю работу производств и объемы реализации их продукции глава государства подверг критике. "У нас же Президент съездил, договорился… Будем газом топить, дрова не нужны, пеллеты не нужны. На экспорт поставлять не можем - логистика не позволяет или ума не хватает. И внутри страны не потребляем", - привел доводы таких чиновников Александр Лукашенко.

В стране больше 60 пеллетных производств. Спрос на европейских рынках на их товар огромный. Но из-за внешних обстоятельств (потребителям диктует Брюссель) дела у них идут ни шатко, ни валко. Задача правительства - не кивать на западные санкции, а решать проблемы и искать альтернативу.

"В 2021 году были поставлены в Европу 570 тыс. т пеллет", - сообщил заместитель премьер-министра Беларуси Петр Пархомчик.

Президент резонно заметил, что нельзя, организуя производство, ориентироваться только на один рынок сбыта, он неоднократно предупреждал об этом: "Почему только в Европу? Вы клали яйца в одну корзину. Я Вас и сейчас об этом предупреждаю, что этого делать нельзя".

Правительством выработаны комплексные планы по использованию пеллет на внутреннем рынке, продолжаем работать по поиску альтернативных вариантов поставки данной продукции в другие страны. Осуществлена первая поставка в Узбекистан в объеме 2 тыс. т. Но отопительный сезон уже прошел, поэтому дополнительно вернемся к этому вопросу в октябре-ноябре. Есть договоренность, что после проведения испытаний наших пеллет Узбекистан станет постоянным потребителем данной продукции. Очень интересен для нас рынок КНР. Петр Пархомчик, заместитель премьер-министра Беларуси

Восстановление сети агросервисов было поручением Президента

Еще один вопрос - из зоны ответственности министра сельского хозяйства. Несколько лет назад было принято однозначное решение по работе агросервисов. Они должны быть в районе. Это хорошее подспорье для руководителей на местах.

Раньше в каждом районе были сельхозтехники, потом мы их назвали агросервисами. Если нужно было, мы всегда знали на селе, что надо ехать в агросервис, надо там топливо купить. Не так? Не каждый колхоз, совхоз может обслужить нормально, отремонтировать двигатель. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

"Потом пришел рынок, все это решили разрушить. Я сказал, нет, это должно работать. И сегодня это надо", - сказал глава государства. Он считает, что на базе организаций агросервиса нужно развивать сервисные центры крупных белорусских предприятий. "За границей мы корячимся, создаем сервисные центры. Без сервиса, без обслуживания техники у тебя никто ее не купит за границей. А почему в своей стране мы не можем пользоваться ими? - спросил глава государства. - Чтобы они оказывали услуги на месте, чтобы бандиты и жулики, посредники вам не привозили какие-то запчасти".

Аналогичная ситуация, по словам Президента, и с передвижными механизированными колоннами, которые были широко распространены в советские времена и потенциал которых надо сохранить и развивать, особенно на уровне районов. "Восстановите их. У нас 200 тыс. га надо восстанавливать по мелиорации. Кто будет это делать? Эти МПМК (межрайонные передвижные механизированные колонны - прим. ред.)", - пояснил Александр Лукашенко. Помимо выполнения целого комплекса работ - от мелкой помощи населению по ремонту сельхозинвентаря до более глобальных задач по мелиорации - развитие ПМК дает также и дополнительные рабочие места, возможность трудоустройства на селе.

Головное предприятие Белагросервис поддержали, реструктуризировали долги, чтобы помочь выйти на устойчивость в работе. Но бесконечно спасать и закрывать глаза на порой бездарную работу? Должна быть жесткая дисциплина расчетов и это железное требование к губернаторам и правительству.

"Перед крестьянами, колхозами, совхозами не должно быть на 1 августа никакой задолженности ни по молоку, ни по мясу. У жуликов забирайте деньги, которые разворовали, и отдайте крестьянам за поставленную продукцию", - подчеркнул Александр Лукашенко.

О системе спутниковой связи и вещания

Обсуждали на этом совещании и проект по созданию системы спутниковой связи и вещания. Спутник связи был запущен в 2016 году и после вывода на орбиту и ввода в эксплуатацию наземного комплекса успешно выполняет свои функции. Главное сегодня - коммерциализация и окупаемость.

Спутник запустили не только для того, чтобы в своих интересах использовать. Но даже если в своих, за спутник надо платить. В 2020 году было принято решение мной, которым определен порядок исполнения финансовых обязательств по проекту "Создание национальной системы спутниковой связи и вещания Республики Беларусь". Сегодня правительство предлагает его скорректировать. Что значит скорректировать? Опять деньги. Не будет денег. А вы выполните свою функцию так, как я вам когда-то поручал по распоряжению. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

"Национальная система спутниковой связи и вещания Беларуси на сегодняшний момент работает в установленном порядке, все технические аспекты в норме. В установленном порядке предоставляем услуги спутниковой связи всем силовым ведомствам Беларуси и не только. Работаем вместе с Мининформом по распространению каналов общедоступного вещания. Эта работа будет продолжена с целью повышения коммерциализации нашей национальной системы", - рассказал председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Дмитрий Пантус.