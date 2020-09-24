Несанкционированные мероприятия в Беларуси приобрели агрессивный характер

Белорусские правоохранители проводят проверку по фактам блокирования дорог накануне в различных частях Минска. За это предусмотрен штраф в размере от 6 до 10 базовых величин или уголовная ответственность в случае особо крупного ущерба или смерти человека. Напомним, несанкционированные массовые мероприятия прошли в Беларуси, они приобрели агрессивный характер и сопровождались столкновениями с органами правопорядка. В сторону правоохранителей летели камни, оказывалось физическое сопротивление, звучали угрозы. Агрессия вечернего променада в нашем сюжете.









Чтобы жизнь наша стала "Лучше"?

"Выйду на улицу. Покричу, может, даже, брошу чем-нибудь в ОМОН. Чтобы жизнь наша стала лучше". Это не день отрытых дверей в дурдоме, это очередная уличная акция от генподрядчика белорусского недомайдана.У зарубежных телеграм-каналов случилось обострение от инаугурации президента. Вывели молодежь - тысяч пять на улицу. А вот такие сцены редко попадают в объективы невероятно честных СМИ. Силовик разговаривает с протестующим. Нет и намека на задержание, но на фоне - слышите? истеричные крики "Не трогай его".

Революционная свобода слова не терпит любое инакомыслие

Кому-то надо глаза починить. Впрочем, речь про другое. Про главное. Про революционную свободу слова. Она не терпит любое инакомыслие. Любое. Например, они говорят, что против Лукашенко - и это их право. Но если кто-то за Лукашенко, то он ничего не понимает и пусть заткнется. Вот такая однобокая модель демократии и равных прав.

Нами никто не управляет?

Бородатый человек, я могу ошибаться, но не сильно ли вы затянули узелок на шее? Вам повязанный флажок не перекрывает доступ кислорода из легких в мозг? Вами никто не управляет, говорите? Вы бы своих соратниц послушали, ей богу… А давайте еще разок! Специально для человека с позицией: "у вас - промыты мозги, а я тут такой в белом плаще и с бородой!".

Управляемые из Telegram

Люди, которые не умеют жить своим умом – это и есть основной контингент протестов, управляемых из телеграма. Обтекай, борода! Впрочем, не будем стричь всех под одну гребенку. У многих открылись глаза. Люди у нас, слава богу, не дураки, и умеют сложить в уме дважды два.

Реакция на агрессию

Стоп. Логика ясна? Действий и протестующих, и ОМОНа. В ОМОН летит предмет, ОМОН на это реагирует. Браво! А теперь, внимание, самое интересное. Наконец-то и вы, девочки, задаетесь вопросом, и как делают все эти видеонарезки о так называемых зверствах силовиков. И почему там нет начала? Только момент работы омоновцев, как выясняется взвинченными "мирными" протестующими.

Берегись автомобиля с пьяным за рулем

Это видео пытаются выдать за жесткое задержание. Это один 30-летний за рулем, будучи под мухой, видимо, желая заблокировать движение на проспекте Дзержинского, сначала чуть не врезался в пассажирский автобус, а затем, драпая от милиции,

.Видео вот этой попытки задержать пьяного за рулем, поставившего под угрозу и жизнь пассажиров автобуса, и других участников движения, мне совсем не кажется жестким.И сравните его вот с этим, когда толпа накинулась на машину милиционеров, а они, постарались отъехать от бесноватых, стараясь никого не сбить. И ведь отъехали. Почувствуйте разницу. Разницу в уважение к чужой жизни.

Минчане просят пресечь беспорядки