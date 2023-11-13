Уже несколько дней продолжается забастовка докеров в порту Генуи, они блокируют погрузку-разгрузку судов, требуя прекратить поставки оружия на Ближний Восток - итальянцы считают, что у страны есть более насущные проблемы, чем участие в чужих войнах. Деньги, сэкономленные на поставках вооружений, докеры предлагают передать на социальные нужды. За последние полтора года в порту Генуи прошло также несколько забастовок с требованием прекратить отправку оружия в Украину.