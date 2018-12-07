Несколько масштабных инновационных проектов будут реализованы в Оршанском регионе

Акцент на промышленность и сельское хозяйство. Перспективные научно-технические разработки сегодня обсуждают на бирже деловых контактов в Орше. Среди основных вопросов повышение эффективности взаимодействия между наукой, образованием и производством. Отдельное внимание подготовке высококвалифицированных кадров для промышленности, а также финансовой поддержке предпринимательства, где ставку делают на внедрение новых технологий в производство и сферу услуг.