Несмотря на пандемию и санкции, экспорт белорусского продовольствия растет - прибавили почти $5 млрд

Экспорт белорусского продовольствия за 9 месяцев вырос более чем на 12 с половиной процентов. Итоговая цифра - 4 миллиарда 700 миллионов долларов. Такую информацию озвучил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов. Наша страна наращивает внешние поставки, несмотря на пандемию и санкции. За рубежом любят нашу молочку, мясо и продукцию растениеводства.

