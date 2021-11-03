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Несмотря на пандемию и санкции, экспорт белорусского продовольствия растет - прибавили почти $5 млрд

Экспорт белорусского продовольствия за 9 месяцев вырос более чем на 12 с половиной процентов. Итоговая цифра - 4 миллиарда 700 миллионов долларов. Такую информацию озвучил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов. Наша страна наращивает внешние поставки, несмотря на пандемию и санкции. За рубежом любят нашу молочку, мясо и продукцию растениеводства.


Выставка "Продэкспо-2021" стартует 9 ноября

Экспортный потенциал нашей страны будет представлен и на выставке-ярмарке "Продэкспо-2021", которая стартует 9 ноября.

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