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Нефтяной вопрос. Европейские потребители требуют возмещения ущерба от России

И что касается вопроса поставок нефти. Неясность по восстановлению транзита российского сырья в ЕС оборачивается жесткой реакцией европейских партнеров. Как стало известно нашему агентству, французская и итальянская компании Total и Eni заморозили платежи за российское сырье, ссылаясь на ухудшение его качества. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий открыто заявил об обязанности России заплатить за грязную нефть. Польша потребовала от российской стороны принять срочные меры, чтобы возобновить поставки чистого сырья. К сожалению, констатируют источники, до сих пор нет четкого графика очистки системы, а запросы польских переработчиков о компенсации проигнорированы. НПЗ в Германии вынуждены частично приостановить работу из-за ситуации с "Дружбой". Планы по удалению грязной нефти из трубопровода провалились. Между тем, глава Минэнерго России Александр Новак заявлял, что прокачка чистой нефти по путепроводу "Дружба" в Польшу и Германию начнется в понедельник 20 мая. По подсчетам Reuters, поставки нефти в нашу страну и все дальнее зарубежье из-за загрязнения упали на 1,8 миллиона тонн, что эквивалентно миллиарду долларов. Минск и Москва продолжают переговорный марафон по возобновлению транзита.

На повестке первым делом очистка белорусского участка нефтепровода «Дружба». Это транзитный канал в направлении Польши и Украины. Сегодня грязная нефть на этом участке блокирует доставку чистого сырья в Западную Европу и на юг, нашим соседям. Как отметили в Белнефтехиме, механизмы решения всех вопросов прописаны в дорожной карте. Ее Минск и Москва приняли накануне. Чтобы полностью восстановить транзит, партнерам понадобится порядка двух месяцев.

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На сегодняшний день Мозырский завод удалось полностью загрузить чистой нефтью. На "Нафтане" ситуация иная. Предприятие работает на 65 % своих мощностей. Восстановить объемы загрузки завод сможет лишь к концу июля, отметили в концерне.

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