Нефтяной вопрос. Европейские потребители требуют возмещения ущерба от России

И что касается вопроса поставок нефти. Неясность по восстановлению транзита российского сырья в ЕС оборачивается жесткой реакцией европейских партнеров. Как стало известно нашему агентству, французская и итальянская компании Total и Eni заморозили платежи за российское сырье, ссылаясь на ухудшение его качества. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий открыто заявил об обязанности России заплатить за грязную нефть. Польша потребовала от российской стороны принять срочные меры, чтобы возобновить поставки чистого сырья. К сожалению, констатируют источники, до сих пор нет четкого графика очистки системы, а запросы польских переработчиков о компенсации проигнорированы. НПЗ в Германии вынуждены частично приостановить работу из-за ситуации с "Дружбой". Планы по удалению грязной нефти из трубопровода провалились. Между тем, глава Минэнерго России Александр Новак заявлял, что прокачка чистой нефти по путепроводу "Дружба" в Польшу и Германию начнется в понедельник 20 мая. По подсчетам Reuters, поставки нефти в нашу страну и все дальнее зарубежье из-за загрязнения упали на 1,8 миллиона тонн, что эквивалентно миллиарду долларов. Минск и Москва продолжают переговорный марафон по возобновлению транзита.