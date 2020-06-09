Неутешительный прогноз. Всемирный банк ожидает сокращения мирового ВВП

Всемирный банк сделал неутешительный прогноз: падение планетарного ВВП по итогам года может составить более 5 %. На 3 с лишним процента сократится подушевой доход среднего землянина. Цифра может показаться незначительной, но, очевидно, что пострадают от такого падения, прежде всего, бедные: Всемирный банк сулит миллионам людей впадение в крайнюю нищету. Более всего пострадают от падения спроса такие сферы, как туризм и международная торговля. Правда, в будущем году эксперты обещают глобальной экономике восстановительный рост на 4 с лишним процента.