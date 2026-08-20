Ни одного потерянного теленка суровой зимой: как работает профилакторий в Осиновке

В Беларуси большое внимание уделяется профилакториям для телят, где животные находятся на протяжении нескольких месяцев. Именно первые месяцы жизни являются ключевыми для иммунитета, а значит, и для будущих показателей по молоку и продовольственной безопасности.

В ответственных хозяйствах это хорошо понимают, поэтому создают телятам все необходимые комфортные условия.

Витебщина находится на особом контроле Президента Беларуси Александра Лукашенко. В Осиновке, что расположена недалеко от областного центра на Двине, молочная ферма работает еще с 1980-х годов. Да, тут без капитальных ремонтов, но все равно удается поддерживать порядок. Единственным "узким" местом был профилакторий, а точнее его отсутствие. Благо, теперь проблема уже в прошлом. Справились своими силами, качественно и экономно, а на выходе весь проект обошелся в 230 тыс. белорусских рублей. Материалы использовали все белорусского производства, все закупалось напрямую у производителей.

Еще на стадии проекта руководство хозяйства понимало, что все должно быть отечественное, а удешевление - не в ущерб качеству. Да, господдержка тоже была, но эти деньги нужно вернуть государству с отдачи.

"Для удешевления мы поставили окна, которые открываются полностью на 70 %, установили сетку от птиц, чтобы не залетали", - обратила внимание директор СУП "Липовцы" Ирина Храпенкова.

И хоть проект не типовой, но свою эффективность уже показал. Лето на севере страны было и дождливым, и даже ураганным, но конструкция успешно выдержала все капризы природы, так что лютые зимы здесь не боятся. К слову, даже прошедшей суровой зимой здесь не потеряли ни одного теленка. Сохранность скота находится на уровне 100 %. Все это заслуга работников, для которых запуск профилактория - настоящий праздник. Кому-то покажется, что все это нюансы, но специалисты скажут, что мелочей нет. Новых телят в хозяйстве прибавляется с каждым днем, и важно за всеми уследить.

Благодаря новому профилакторию удалось создать комфортную среду для телят и обновить условия труда для сотрудников, а еще позволило снять часть рутинной нагрузки. Объект действительно нужный, долгожданный, поэтому справить новоселье удалось значительно раньше, чем планировали (глава Беларуси ставил задачу за 2026 год построить более 520 профилакториев и ввести их до 1 октября. - Прим. news.by). До этой даты еще далеко, а в "Липовцах" все уже работает на полную мощность.

Продовольственная безопасность страны начинается с новорожденного теленка. Все ли усвоили, что такое дисциплина и порядок в сельском хозяйстве. Как строят профилактории для телят. Об этом и не только смотрите в проекте "На контроле Президента".

Главное фото: magnific.com