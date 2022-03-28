Ни одно белорусское предприятие не остановилось - министр промышленности о санкциях, складских запасах и планах на будущее

Как работают белорусские предприятия в условиях санкционного давления и какие возможности перед ними сейчас открылись. Какие машины скоро могут сойти с конвейеров и в какие страны планируют наращивать экспорт. Об этом в "Главном эфире" рассказал министр промышленности Петр Пархомчик.

Одна из приоритетных задач сегодня - хорошо провести посевную кампанию. И успех в этом деле во многом зависит от техники. Белорусские предприятия продолжают обновлять парк сельскохозяйственных машин, большегрузов и автобусов, выпуская более мощные и более функциональные модели, которые колесят за тысячи километров от своих конвейеров.

Не испугали отечественных производителей и введенные санкции, когда некоторые комплектующие в Беларусь прекратили поставлять. Сделав ставку на импортозамещение, они обеспечили себе своеобразную подушку безопасности.

А еще новые реалии открыли новые возможности для кооперационных проектов с российскими партнерами. Но обо всем по порядку. И начнем, пожалуй, с самого злободневного вопроса - с посевной.

О готовности техники к началу посевной кампании

По словам министра, поставленная Президентом задача выполнена на 90-93 %. Практически выполнены задачи, поставленные совместно с Министерством сельского хозяйства. Зимой была проведена большая работа, которая включала в себя не только ремонт техники, но и обучение кадров. Переподготовку прошли 1,5-1,6 тыс. специалистов.

Сегодня техника подготовлена. Это касается в первую очередь тракторов, посевных агрегатов, того, что агрегатируется с нашими тракторами.





О новых образцах белорусской техники



Отвечая на вопрос, становится ли на полях больше белорусской техники, Петр Пархомчик обратил внимание, что тракторов больше не становится. Сейчас идет крен в сторону увеличения мощности машин. Сельхозпроизводителей уже не устраивают тракторы мощностью 300-350 лошадиных сил. Сегодня нужны машины мощностью 400-450 лошадиных сил, а также мощные сеялки, захватывающие 12-14 м. И это уже как раз вопрос подготовки к посевной 2023 года.

Опытные образцы такой техники уже изготовлены на наших предприятиях. Осталось только получить заказ. Петр Пархомчик

О темпах роста производства и прогнозах на будущее

По итогам января-февраля сельхозпромышленность сработала с темпом роста 119 %. "Это значительно выше, чем вся промышленность по Республике Беларусь, - отметил министр. - И мы сохраняем ту динамику и те темпы, которые показали в январе и феврале. Сегодня на рынке очень большая потребность в разных видах техники".

Факт По результатам первых двух месяцев 2022 года прирост производства тракторов составил 108 %, карьерных самосвалов - 150 %, комбайнов - 127 %, трансформаторов - в пределах 100-101 %, телевизоров - в пределах 105-106 %.

"По отдельной номенклатуре выпускаемой Министерством промышленности продукции есть очень хорошая положительная динамика", - констатировал Петр Пархомчик.

О влиянии санкций и складских запасах

Санкции в отношении Беларуси в большей степени стимулируют, чем мешают работать, отметил министр. "Любые санкции - это новые возможности, которые открываются перед нашими предприятиями, - сказал он. - Так что мы находим других производителей комплектующих, где-то решаются вопросы импортозамещения, то есть на смену европейским производителям приходят собственные. Мы продолжаем показывать хорошую динамику. Это говорит о том, что с той ситуацией, которая сейчас происходит на рынке, мы справляемся".





Таких низких складских запасов, как сейчас, уже давно не было, отметил министр. Все, что мы производим, продаем.



2021 год мы закончили с показателем складских запасов 0,64 % от месячного объема. Сейчас эти цифры колеблются в пределах 0,64-0,7 %. Петр Пархомчик

Об импортозамещении и новых рынках сбыта

По итогам 2021 года динамика роста поставок продукции Минпрома составила 152 %. За январь-февраль нынешнего года этот показатель находится в пределах 135-136 %. Задача, которая сейчас стоит перед белорусской промышленностью, - нарастить на российском рынке экспорт в пределах не менее 1 млрд долларов. И для предприятий Минпрома это вполне реализуемая задача, заверил Петр Пархомчик.

Плюс ко всему, сейчас совместно с российскими коллегами решаются вопросы импортозамещения в условиях санкционного давления на наши страны. По разным направлениям хозяйственной деятельности составлены рабочие группы, которые разрабатывают карты взаимоотношений, чтобы определить, где, что и в каких объемах производить для удовлетворения промышленности Беларуси и России. На эту работу отведено 1,5-2 месяца.

К тому, что однажды может остро встать вопрос импортозамещения, мы готовились заранее. Потому что чувствовали, что это наступит. Понимали, что любому агрегату, любым комплектующим должна быть замена, и ежегодно составляли бизнес-планы по импортозамещению. Поэтому санкции, которые были наложены на Беларусь, не ударили в такой большой степени по нашим предприятиям. Петр Пархомчик

Переформатируется и логистика. Отрабатываются новые маршруты - в основном они связаны с Россией (это и Астрахань, и Новороссийск, это и Санкт-Петербург, и Владивосток), но также обсуждаются вопросы поставок по Северному морскому пути, Шелковому пути. Не исключены варианты отгрузки и через Грузию, Иран и так далее.