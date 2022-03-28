ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

Ни одно белорусское предприятие не остановилось - министр промышленности о санкциях, складских запасах и планах на будущее

Как работают белорусские предприятия в условиях санкционного давления и какие возможности перед ними сейчас открылись. Какие машины скоро могут сойти с конвейеров и в какие страны планируют наращивать экспорт. Об этом в "Главном эфире" рассказал министр промышленности Петр Пархомчик.

Одна из приоритетных задач сегодня - хорошо провести посевную кампанию. И успех в этом деле во многом зависит от техники. Белорусские предприятия продолжают обновлять парк сельскохозяйственных машин, большегрузов и автобусов, выпуская более мощные и более функциональные модели, которые колесят за тысячи километров от своих конвейеров.

Не испугали отечественных производителей и введенные санкции, когда некоторые комплектующие в Беларусь прекратили поставлять. Сделав ставку на импортозамещение, они обеспечили себе своеобразную подушку безопасности.

А еще новые реалии открыли новые возможности для кооперационных проектов с российскими партнерами. Но обо всем по порядку. И начнем, пожалуй, с самого злободневного вопроса - с посевной.

О готовности техники к началу посевной кампании

По словам министра, поставленная Президентом задача выполнена на 90-93 %. Практически выполнены задачи, поставленные совместно с Министерством сельского хозяйства. Зимой была проведена большая работа, которая включала в себя не только ремонт техники, но и обучение кадров. Переподготовку прошли 1,5-1,6 тыс. специалистов.

Сегодня техника подготовлена. Это касается в первую очередь тракторов, посевных агрегатов, того, что агрегатируется с нашими тракторами.


Изображение

О новых образцах белорусской техники

Отвечая на вопрос, становится ли на полях больше белорусской техники, Петр Пархомчик обратил внимание, что тракторов больше не становится. Сейчас идет крен в сторону увеличения мощности машин. Сельхозпроизводителей уже не устраивают тракторы мощностью 300-350 лошадиных сил. Сегодня нужны машины мощностью 400-450 лошадиных сил, а также мощные сеялки, захватывающие 12-14 м. И это уже как раз вопрос подготовки к посевной 2023 года.

Опытные образцы такой техники уже изготовлены на наших предприятиях. Осталось только получить заказ.
Петр Пархомчик

О темпах роста производства и прогнозах на будущее

По итогам января-февраля сельхозпромышленность сработала с темпом роста 119 %. "Это значительно выше, чем вся промышленность по Республике Беларусь, - отметил министр. - И мы сохраняем ту динамику и те темпы, которые показали в январе и феврале. Сегодня на рынке очень большая потребность в разных видах техники".

По результатам первых двух месяцев 2022 года прирост производства тракторов составил 108 %, карьерных самосвалов - 150 %, комбайнов - 127 %, трансформаторов - в пределах 100-101 %, телевизоров - в пределах 105-106 %.

"По отдельной номенклатуре выпускаемой Министерством промышленности продукции есть очень хорошая положительная динамика", - констатировал Петр Пархомчик.

О влиянии санкций и складских запасах

Санкции в отношении Беларуси в большей степени стимулируют, чем мешают работать, отметил министр. "Любые санкции - это новые возможности, которые открываются перед нашими предприятиями, - сказал он. - Так что мы находим других производителей комплектующих, где-то решаются вопросы импортозамещения, то есть на смену европейским производителям приходят собственные. Мы продолжаем показывать хорошую динамику. Это говорит о том, что с той ситуацией, которая сейчас происходит на рынке, мы справляемся".


Изображение

Таких низких складских запасов, как сейчас, уже давно не было, отметил министр. Все, что мы производим, продаем.

2021 год мы закончили с показателем складских запасов 0,64 % от месячного объема. Сейчас эти цифры колеблются в пределах 0,64-0,7 %.
Петр Пархомчик

Об импортозамещении и новых рынках сбыта

По итогам 2021 года динамика роста поставок продукции Минпрома составила 152 %. За январь-февраль нынешнего года этот показатель находится в пределах 135-136 %. Задача, которая сейчас стоит перед белорусской промышленностью, - нарастить на российском рынке экспорт в пределах не менее 1 млрд долларов. И для предприятий Минпрома это вполне реализуемая задача, заверил Петр Пархомчик.

Плюс ко всему, сейчас совместно с российскими коллегами решаются вопросы импортозамещения в условиях санкционного давления на наши страны. По разным направлениям хозяйственной деятельности составлены рабочие группы, которые разрабатывают карты взаимоотношений, чтобы определить, где, что и в каких объемах производить для удовлетворения промышленности Беларуси и России. На эту работу отведено 1,5-2 месяца.

К тому, что однажды может остро встать вопрос импортозамещения, мы готовились заранее. Потому что чувствовали, что это наступит. Понимали, что любому агрегату, любым комплектующим должна быть замена, и ежегодно составляли бизнес-планы по импортозамещению. Поэтому санкции, которые были наложены на Беларусь, не ударили в такой большой степени по нашим предприятиям.
Петр Пархомчик

Переформатируется и логистика. Отрабатываются новые маршруты - в основном они связаны с Россией (это и Астрахань, и Новороссийск, это и Санкт-Петербург, и Владивосток), но также обсуждаются вопросы поставок по Северному морскому пути, Шелковому пути. Не исключены варианты отгрузки и через Грузию, Иран и так далее.

"Сейчас отрабатывается много вариантов, идут опытные поставки техники. И уже есть результат. Также для нас сегодня приоритетом являются Африка и Азия, мы отрабатываем и эти направления", - резюмировал министр.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все