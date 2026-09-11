Николай Лешик рассказал, будут ли белорусы с картошкой и свеклой

Аграрии Беларуси все активнее приступают к уборке овощей (сахарной свеклы, картофеля). Будут ли белорусы с картошкой и свеклой, спрогнозировал начальник главного управления Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Николай Лешик в "Актуальном интервью".

Он заверил, что, анализируя прошедший период 2026 года, аграриями приняты максимальные меры по формированию урожая по заданным объемам. Были закуплены минеральные удобрения, проведены посевные работы в агротехнические сроки. Практически проведен весь шлейф работ по защите растений от сорняков, болезней и вредителей. Но и погодно-климатические условия по стране дали возможность задействовать весь резерв для формирования продукции.

"Да, в более невыгодных погодных условиях оказалась Брестская область, но упорный труд и знания аграриев не дали большого снижения урожая, и регион показывает довольно неплохие результаты по всем направлениям. В целом по республике также ожидается довольно неплохой урожай сахарной свеклы, что позволит обеспечить потребности в сахаре и создать большой экспортный потенциал для реализации сахара", - отметил собеседник.

Николай Лешик

В льноводческой отрасли, по его словам, изначально были немного снижены посевные площади - в 2025 году были произведены рекордные объемы тресты, и белорусские заводы еще не успели все переработать. А вообще, цель выращивания льна, производства тресты, выработки волокна - это поставки в рамках госзаказа на предприятия "Беллегпрома" для обеспечения работы дальнейших перерабатывающих предприятий.

По овощной продукции работа стабилизировалась. К слову, изначально планируются объемы под потребность населения, перерабатывающих предприятий, посевных площадей собственной страны.

Николай Лешик:

"Что касается картофеля, работа ведется планомерно, а объемы не снижаются. Работаем над совершенствованием технологии. РУП "НПЦ НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству" в 2026 году произвел корректировки отдельных норм, требований и регламентов в части формирования семеноводческих посевов, так как пока виден некий резерв повышений. Продуктивность - это налаживание работы в семеноводческом направлении. Но это касается не только картофеля, но и зерновых. Параллельно не останавливаются работы и по кормозаготовке".

Помимо этого, первый этап и заготовки сенажа был успешным. 2026 год позволил начать в более ранние сроки завершить уборку и переключиться на дальнейшую заготовку кормов. "В данном случае акцент будет сделан не на заготовке из трав, а из кукурузы. Запланированные 20 млн силоса будут заложены в траншеи сельскохозяйственных организаций", - заверил Николай Лешик.

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