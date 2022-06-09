3.72 BYN
2.97 BYN
3.49 BYN
Беларусь и Казахстан активизируют торгово-экономическое сотрудничество
Наша страна - сторонница многопланового сотрудничества с Казахстаном. Об этом заявил первый вице-премьер Беларуси Николай Снопков сегодня на заседании Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которое прошло в Нур-Султане.
Стороны подвели итоги работы и определили перспективные направления взаимодействия. В сфере интересов - строительство, наука и технологии, промышленная кооперация. Беларусь заинтересована во всех инфраструктурных проектах, программах обновления парка пассажирской и коммунальной техники. Акцент на углубленную локализацию и расширение модельного ряда производства тракторов и комбайнов. Важным шагом в кооперационном сотрудничестве стороны отметили строительство завода МТЗ по производству кабин для тракторов в Казахстане - выпуск продукции должен начаться уже в этом году.
Поэтапно будет увеличиваться степень локализации, и самое главное, что с увеличением будет также увеличиваться количество машинокомплектов. Уровень порядка 400-450 мы поставили цель в этом году, но задача у нас стоит выйти к 2024 году на 1000 машинокомплектов.
У нас есть планы по доведению узкой техники на территории Казахстана до 10 000 единиц. С учетом имеющегося объема 4,5 тыс. потребность есть. Мы это, я думаю, сможем обеспечить. У нас в Казахстане есть национальные проекты, которые подтверждены финансированием. К примеру, в сфере строительства и коммунального хозяйства предусмотрена сдача ежегодно 15 млн. квадратных метров жилья, соответственно, это обеспечивает потенциал и потребность в производстве керамической плитки, дверей, санфаянса – то, что на сегодняшний день может и имеет опыт в реализации таких проектов в Беларуси. Соответственно, эти проекты сегодня на стадии проработки.
Взаимный интерес в АПК
В сфере АПК интересен наш опыт по возведению молочно-товарных комплексов, а также производству детского питания. Наши партнеры предложили создать белорусский продуктовый хаб для совместных поставок продукции в Китай. В целом Казахстан входит в пятерку импортеров белорусских товаров. Так, на этот рынок мы удвоили поставки наших кондитерских изделий, в 8 раз увеличили поставки растительных масел. С сентября наша страна выразила готовность возобновить поставки сахара. В рамках визита подписан ряд новых контрактов.
В этом году мы видим высокий спрос на продукцию масложировой отрасли. Нам удалось в 8 раз вырасти в поставках растительных масел в Республику Казахстан, и в рамках совета, прошедшего вчера, нами заключено 4 новых контракта на поставку соли и кондитерских изделий, наша фабрика "Красный мозырянин" - на сумму более полумиллиона долларов США.
В рамках данного визита холдинг "Бобруйскагромаш" подписал контракт на поставку крупной партии машинокомплектов на 1 млн. долларов США с нашим партнером, сборочным производством ТОО "КАИК". Поставки начнутся уже в текущем месяце.
Открытое небо
Договорились и по многим авиационным вопросам. Расширили возможности для перевозчиков обеих стран.
Мы расширили пункты назначения для казахских перевозчиков. Это все аэропорты Республики Беларусь - как национальные, так и областные. И также мы получили определенные свободы полетов по пятой степени Казахстана и возможности комбинированных перелетов без коммерческой загрузки между двумя пунктами Республики Казахстан, что даст возможность как расширить географию полетов нашего национального перевозчика, так и возможность предложить нашим пассажирам новые направления, новые маршруты и определенные комбинированные перевозки.
Ориентиры сотрудничества заверили на бумаге первые вице-премьеры двух стран. В целом результаты совместной работы положительные, отметили стороны. Товарооборот по итогам 2021 года превысил миллиард долларов - рост практически на треть. Но потенциал гораздо выше.