Беларусь и Казахстан активизируют торгово-экономическое сотрудничество

У нас есть планы по доведению узкой техники на территории Казахстана до 10 000 единиц. С учетом имеющегося объема 4,5 тыс. потребность есть. Мы это, я думаю, сможем обеспечить. У нас в Казахстане есть национальные проекты, которые подтверждены финансированием. К примеру, в сфере строительства и коммунального хозяйства предусмотрена сдача ежегодно 15 млн. квадратных метров жилья, соответственно, это обеспечивает потенциал и потребность в производстве керамической плитки, дверей, санфаянса – то, что на сегодняшний день может и имеет опыт в реализации таких проектов в Беларуси. Соответственно, эти проекты сегодня на стадии проработки.

Руслан Баймишев, вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана