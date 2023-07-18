Николай Снопков: У нас есть товар, востребованный в мире

Новые возможности в условиях санкций. Как белорусский экспорт справляется с ограничениями? На примере калийной отрасли и нефтепродуктов сегодня обсуждали во Дворце Независимости.

Создание портовых мощностей для перевалки наших грузов - вопрос принципиальный и поднимается не в первый раз. Натрушенная логистика вынудила искать варианты, теперь грузы идут через российские северные гавани.





Гарантированная доставка покупателям - сегодня главная цель. А с вариантами ее достижения важноокончательно определиться в самые короткие сроки. Ключевой момент - скорость принятия решений - подчеркивает Президент.



В этой связи глава государства обозначил ряд ключевых вопросов. Один из них - на какой стадии находится создание собственных мощностей для морских перевозок? "Понятно, мы ушли (не по своему желанию) из традиционных портов и работаем по перевалке наших грузов, а это около 20 млн тонн, во всех портах Российской Федерации", - заметил Президент.

"Есть ли конкретные результаты в этом направлении? - продолжил он. - Какие порты задействованы для перевозки калийных удобрений и нефтепродуктов, какие есть проблемы в связи с этим? Есть ли у нас понимание, сколько калия мы можем переваливать через порты Российской Федерации на приемлемых условиях?"

Кроме того, есть альтернативные варианты сотрудничества в северо-западном регионе России. "Это должно быть главным вопросом", - обратил внимание Александр Лукашенко. По его словам, сейчас Беларусь имеет два возможных варианта, каждый со своими преимуществами и недостатками - Мурманск и Приморск.

"Необходимо окончательно определиться, что нужно - строить терминал, порт или модернизировать какой-либо существующий, и немедленно начинать работу," - подчеркнул глава государства.











Беларусь уже в этом году перевезла через российские порты в 4 раза больше грузов, чем за аналогичный период предыдущего. Об этом заявил первый вице-премьер. Также правительство в ближайшее время внесет оптимальные варианты организации портовой инфраструктуры для белорусских товаров.











"У нас есть товар, востребованный в мире. Мы будем везти его туда, где будем видеть минимальную стоимость. Вариации могут быть. Есть стабильные точки отгрузки, где мы понимаем объемы и стоимость, и изменяющиеся точки, которые конкурируют друг с другом за то, чтобы получить товар у нас. Вот на этом мы будем играть, чтобы получить минимальную цену перевалки. Эта задача основная. Мы должны минимизировать затраты по логистике и по перевалке", - подчеркнул Николай Снопков.