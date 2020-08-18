Nissan позволил владельцам электромобилей оплачивать парковку энергией

Японский автопроизводитель представил электрокары, которые сами могут платить за парковочное место, отдавая часть энергии своих аккумуляторов зданию. В первую очередь, это демонстрация машин в качестве источников электричества. Такой способ электрификации может быть полезен при стихийных бедствиях, что очень актуально для Японии.



