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Нижегородская область обозначила свой интерес в закупках товаров у белорусских производителей
Беларусь и Россия укрепляют партнерство региональными проектами. Так сообща союзники решают важнейшую задачу - замещение импорта из "недружественных" стран. Сегодня свой промышленный потенциал представила Нижегородская область, гости также обозначили свой интерес в закупках товаров и услуг белорусских производителей. Диалог состоялся на парламентской площадке в Минске. Депутаты представляют все белорусские регионы и знают их потребности. Они способны организовать оперативную обратную связь по линии производитель - потребитель. Нижегородская область рассчитывает на новые контракты в поставках продовольствия и широкой линейки техники. И белорусская сторона готова оперативно выполнить все заявки.
Андрей Дудкин, руководитель представительства Нижегородской области России в Беларуси: Наглядным примером самым быстрым является то, как белорусская сельскохозяйственная техника замещает те санкционные моменты, которые наложены на поставку сельхозтехники. Агропромышленный комплекс нашего региона активно развивается, у нас огромные потребности в сельскохозяйственной технике и мы нашли полное понимание Беларуси. Нижегородский парк сельхозтехники на 62 % белорусский. Поэтому мы сейчас просто увеличиваем поставки, улучшаем их качество и обслуживание белорусской техники. Надеемся, что выйдем и на совместные производства белорусской техники у нас в регионе.
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В отношении Беларуси и России ввели санкции. Поэтому рынок ЕС во многом для нас потерян. Нам необходимо решить много вопросов по импортозамещению. Это уникальный шанс - очень плотно поработать не только с Нижегородской областью, но мы будем вопросы рассматривать шире, чтобы укрепить наши экономические связи.
Примечательно, что для Нижегородской области Беларусь - торговый партнер номер один. А для нас российский регион - в пятерке крупнейших. Тесные связи обоюдно налажены едва ли не со всеми гигантами. Развитая промышленность Беларуси и России помогает замещать европейские поставки, которые сегодня попали под запрет.
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