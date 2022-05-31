Нижегородская область обозначила свой интерес в закупках товаров у белорусских производителей

Андрей Дудкин, руководитель представительства Нижегородской области России в Беларуси: Наглядным примером самым быстрым является то, как белорусская сельскохозяйственная техника замещает те санкционные моменты, которые наложены на поставку сельхозтехники. Агропромышленный комплекс нашего региона активно развивается, у нас огромные потребности в сельскохозяйственной технике и мы нашли полное понимание Беларуси. Нижегородский парк сельхозтехники на 62 % белорусский. Поэтому мы сейчас просто увеличиваем поставки, улучшаем их качество и обслуживание белорусской техники. Надеемся, что выйдем и на совместные производства белорусской техники у нас в регионе.