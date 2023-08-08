Низкая инфляция стимулирует спрос населения на товары - Снопков

Низкая инфляция стимулирует спрос населения на товары. Об этом заявил первый вице-премьер Николай Снопков на заседании Совета Министров об итогах работы экономики за первое полугодие, сообщает БЕЛТА .

"Уровень инфляции значительно снизился. Прирост индекса потребительских цен в июне 2023 года составил 3 % к декабрю предыдущего года против не более 6,9 % по прогнозу на этот период. Это способствует реальному росту заработной платы и располагаемых денежных доходов. За пять месяцев они увеличились на 3% в реальном исчислении. Соответственно это стимулирует спрос населения на товары, как результат - растет розничный товарооборот. За первое полугодие он вырос на 4,6 %", - отметил Николай Снопков.