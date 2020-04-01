Норвегия увеличит избыток нефти на мировом рынке

Норвегии хватит и $20 за баррель: Страна увеличит избыток нефти намировом рынке. Страна анонсировала, что уже в мае добыча на крупнейшем месторождении в Северном море вырастет до максимального уровня - 470 тысяч баррелей в сутки. Это на месяц раньше срока и на 30 тысяч баррелей больше, чем планировалось. На втором этапе Норвегия планирует добывать 690 тысяч. Отметим, страна получает сырье с низкими затратами на ее производство. Цена безубыточности составляет менее $20 долларов за бочку. Добавим, на мировом рынке накануне вечером Brent восстанавливался к отметке $27 долларов за баррель.



