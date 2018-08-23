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Ноу-хау белорусского земледелия презентовали предприятия со всей страны
Что касается сельскохозяйственной сферы, то темой номер 1 по-прежнему остается уборочная кампания. В Беларуси ее планируют завершить до конца недели. До выполнения госзаказа осталось добрать 160 тысяч тонн зерновых. Пока на полях завершается жатва, специалисты готовятся к новому аграрному сезону. Для многих хозяйств он приобретет приставку смарт-. Инновационные разработки в сфере сельского хозяйства сегодня презентовали предприятия со всей страны. От комбайнов с автопилотом до автоматизированных систем внесения удобрений. Цифровые технологии направлены на повышение урожая и при этом - снижение затрат. О ноу-хау белорусского земледелия - Александра Кавелич.
Чтобы получить колоссальный урожай и при этом снизить не только затраты на производство, но и стоимость конечного продукта, нужно подняться на высоту птичьего полета. В этом уверен Сергей Костевич. Дроны-агрономы - совместная белорусско-китайская разработка - в режиме реального времени сканируют сельскохозяйственные площади по различным параметрам и составляют карты полей.
Мультиротарный тип может находиться в воздухе около часа. Может посылать сигналы в кабину комбайна, сеялки и любых других сельскохозяйственных машин.
Еще пару недель назад здесь зрела пшеница, сейчас это - во всех смыслах - научное поле. Инновационные разработки в сфере сельского хозяйства сегодня презентуют предприятия со всей Беларуси. Каждый смарт-образец тестируют в действии.
Этот комбайн не просто убирает зерно, но и помогает спрогнозировать будущий урожай. Встроенные оптические датчики с высокой точностью определяют урожайность на каждом участке поля. Эта информация позволяет агрономам в следующем сезоне правильно обработать почву.
А вот, как это сделать, подсказывает гаджет. Эта онлайн-система автоматически рассчитывает нужное количество удобрений и выбирает оптимальный маршрут для сельскохозяйственной техники.
Эффективность такого смарт-подхода уже оценили хозяйства Минской области. В агрокомбинате "Ждановичи" шесть лет применяют технологии так называемого точного земледелия.
Если сегодня технологии точного земледелия применяют примерно 40 % хозяйств, то в ближайшее время такой подход планируют внедрить во всех СПК страны.
Соответственно продукт белорусского производства станет не только более конкурентоспособным, но и сохранит свое высокое качество.
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