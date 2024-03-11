ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

Ноу-хау в строительстве - пилотный проект реализует Солигорский домостроительный комбинат

Новые проекты в сфере жилищного строительства Беларуси. Так, в цехах Солигорского домостроительного комбината идет монтаж линии по выпуску многопустотных плит перекрытия. Поставщик оборудования из России. Такой вид строительной конструкции позволит предприятию из шахтерской столицы возводить принципиально новые для рынка Беларуси каркасно-панельные дома. В таких проектах действует формула "бюджетно и качественно", а особенность планировки позволит активизировать малый бизнес в кварталах, где возводят новостройки.

Первые этажи - каркасник, где будут стоянки, магазины, парикмахерские, а дальше идет жилье. И оно делается с использованием многопустотных плит перекрытий, так как мы знаем, что каркасно-монолитное дорогое строительство. Этот дом должен быть функциональным и дешевле, как панельный дом. Благодаря реализации этого инвестпроекта мы получим дом современный, недорогой и качественный.
Таисия Хмелевская, главный технолог ОАО "Солигорский домостроительный комбинат"

Также Солигорский домостроительный комбинат сегодня реализует и еще один проект, пилотный для нашей страны. Это строительство школы из железобетонных панелей. Учреждение образования, рассчитанное на тысячу школьников, будет со спортивным профилем. Сооружение включает теннисные корты, три спортивных зала и бассейн.

Этим проектом уже заинтересовались и другие регионы Минской области. Учебные заведения по такому принципу планируют построить также в агрогородке Прилуки и городе Жодино.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все