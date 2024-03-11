Ноу-хау в строительстве - пилотный проект реализует Солигорский домостроительный комбинат

Первые этажи - каркасник, где будут стоянки, магазины, парикмахерские, а дальше идет жилье. И оно делается с использованием многопустотных плит перекрытий, так как мы знаем, что каркасно-монолитное дорогое строительство. Этот дом должен быть функциональным и дешевле, как панельный дом. Благодаря реализации этого инвестпроекта мы получим дом современный, недорогой и качественный.

Таисия Хмелевская, главный технолог ОАО "Солигорский домостроительный комбинат"