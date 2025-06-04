Новая электростанция в Быхове обеспечит энергией весь район

Энергетическая безопасность - в приоритетах развития страны. В Быхове приступили к эксплуатации самой крупной в Беларуси электростанции, которая работает на отходах деревообработки.

Ежедневно около полутысячи кубов щепы здесь превращают в электричество и обеспечивают энергией весь район. Более того, получаемое тепло направляют еще и на развитие новых проектов.

Дмитрий Матусевич, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

"Новая волна в энергетике. Президент в Лясковичах дал поручение Совету министров, облисполкомам расширить использование древесного топлива. Действующий пример, на котором мы сегодня, он уникален с точки зрения того, что очень продумана технология. Второе, команда собрана специалистов высококлассных, заинтересованы в развитии предприятия и получать, естественно, достойную зарплату".

Виталий Гавдан, директор ООО "Энерголестехкомплекс":

"Планируемая мощность 9,9 МВт/ч. К этой цифре мы уже подходим. Еще одно направление - выработка древесной массы, которое еще находится в стадии строительства. Проработка идет по гранулам. Мы планируем заниматься производством биокормов на травяной массе".