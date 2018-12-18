Новая грань "Великого камня"

В белорусско-китайском индустриальном парке сегодня началось строительство совместного центра сотрудничества в сфере научно-технических достижений. По сути, это творческое бизнес-пространство для стартапов, где самые прогрессивные идеи будут на виду у крупных международных корпораций. А это реальная возможность заручиться их финансовой поддержкой. Возведение центра оплатит китайская сторона. Завершить строительство планируют уже в конце следующего года.

Официальная регистрация 40-го и 41-го резидентов парка состоится в пятницу. Стоит отметить, что некоторые из участников индустриального города в этом году приступили к производству. Среди них - предприятие по выпуску суперконденсаторов для электробусов, завод LED-продукции, белорусско-китайская компания "МАЗ-Вейчай" выпустила тестовую партию деталей для двигателей. В следующем году работающих производств в "Великом камне" будет не менее двух десятков.