Новая площадка бройлерного цеха открылась на Витебской птицефабрике

Уникальность этого предприятия - это расположенность вдалеке от других объектов в целях биологической безопасности. Система кормления, вентиляция, освещение, отопление - все работает в автоматическом режиме. Все 14 птичников с территорией почти в километр выведены на центральный пульт, где сегодня работник видит все, что происходит внутри.

Анна Норкус, гендиректор ОАО "Витебская бройлерная фабрика"