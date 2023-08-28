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Новая площадка бройлерного цеха открылась на Витебской птицефабрике

Новая площадка бройлерного цеха открылась в Витебском районе. Ее ввод - очередной шаг масштабной модернизации крупнейшего в северном регионе производителя и переработчика мяса птицы - Витебской бройлерной птицефабрики. Новый объект включает 14 птичников, которые построены из энергоэффективных материалов, каждый рассчитан на 48 тыс. голов птицы. Здесь внедрена современная и экологичная технология напольного выращивания цыплят. Первая партия бройлеров будет поставлена 6 сентября. Строительство новой площадки бройлерного цеха стало продолжением масштабного плана развития фабрики по госпрограмме "Аграрный бизнес" на 2021-2025 годы.

Уникальность этого предприятия - это расположенность вдалеке от других объектов в целях биологической безопасности. Система кормления, вентиляция, освещение, отопление - все работает в автоматическом режиме. Все 14 птичников с территорией почти в километр выведены на центральный пульт, где сегодня работник видит все, что происходит внутри.
Анна Норкус, гендиректор ОАО "Витебская бройлерная фабрика"

В год здесь планируют производить 11,5 тыс. тонн мяса птицы. На новом современном объекте создано 27 рабочих мест.

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