Новая редакция Налогового кодекса положительно повлияла на деловой климат в Беларуси

Новая редакция Налогового кодекса, которая была принята в декабре прошлого года, положительно повлияла на деловой климат в Беларуси. Такое мнение высказала сегодня в Могилеве директор бизнес-союза предпринимателей и нанимателей Жанна Тарасевич. Представители бизнеса, МНС, парламентарии, а также ученые обсудили, как на практике реализуются нормы обновленного Налогового кодекса и что можно усовершенствовать.



Цель заседания в Могилеве - услышать руководителей предприятий, парламентариев, ученых, представителей органов власти по вопросам налогообложения и при необходимости принять решение о работе над изменениями и дополнениями в действующее законодательство.



