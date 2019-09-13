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Новая редакция Налогового кодекса положительно повлияла на деловой климат в Беларуси
Новая редакция Налогового кодекса, которая была принята в декабре прошлого года, положительно повлияла на деловой климат в Беларуси. Такое мнение высказала сегодня в Могилеве директор бизнес-союза предпринимателей и нанимателей Жанна Тарасевич. Представители бизнеса, МНС, парламентарии, а также ученые обсудили, как на практике реализуются нормы обновленного Налогового кодекса и что можно усовершенствовать.
Цель заседания в Могилеве - услышать руководителей предприятий, парламентариев, ученых, представителей органов власти по вопросам налогообложения и при необходимости принять решение о работе над изменениями и дополнениями в действующее законодательство.
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