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Новая сельхозтехника в помощь аграриям - большой вклад внесет Минский автозавод
Агрономические планы Минской области на сезон - сельхозорганизации посеют кукурузу на площади более 280 тысяч гектаров. Кроме того, начали аграрии посадку сахарной свеклы. Сладкий урожай (а в планах около 1,5 млн тонн) ожидают и 2 сахарных завода региона - в Слуцке и Городее. Высокий спрос по прогнозам будет и на масляный лен - в Минской области культуру посеют на площади 8 000 гектаров. Аграрии также думают на перспективу и готовятся к уборке урожая, где в этом году поможет и новая сельхозтехника.
Также в этом году большой вклад в обновление автопарка сельхозорганизаций внесет Минский автозавод. В планах - закупить 100 грузовиков МАЗ, в том числе и зерновозов.
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