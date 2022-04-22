Новая сельхозтехника в помощь аграриям - большой вклад внесет Минский автозавод

Агрономические планы Минской области на сезон - сельхозорганизации посеют кукурузу на площади более 280 тысяч гектаров. Кроме того, начали аграрии посадку сахарной свеклы. Сладкий урожай (а в планах около 1,5 млн тонн) ожидают и 2 сахарных завода региона - в Слуцке и Городее. Высокий спрос по прогнозам будет и на масляный лен - в Минской области культуру посеют на площади 8 000 гектаров. Аграрии также думают на перспективу и готовятся к уборке урожая, где в этом году поможет и новая сельхозтехника.