Новая серия проекта "Беларусь созидающая" расскажет, как Беларусь модернизировала свои фермы, чтобы сегодня стать вровень с мировыми лидерами по производству молока

Собственное аграрное производство позволяет полностью себя обеспечить. Ставка на свое молоко и мясо, сделанная на рубеже веков, себя оправдала. Но этот путь не был простым. Мы расскажем, как Беларусь модернизировала свои фермы, чтобы сегодня стать вровень с мировыми лидерами по производству молока. Окунемся в историю и покажем современность в новой серии проекта "Беларусь созидающая". Завтра, после "Панорамы".