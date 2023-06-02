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Новая серия проекта "Беларусь созидающая" расскажет, как Беларусь модернизировала свои фермы, чтобы сегодня стать вровень с мировыми лидерами по производству молока

Собственное аграрное производство позволяет полностью себя обеспечить. Ставка на свое молоко и мясо, сделанная на рубеже веков, себя оправдала. Но этот путь не был простым. Мы расскажем, как Беларусь модернизировала свои фермы, чтобы сегодня стать вровень с мировыми лидерами по производству молока. Окунемся в историю и покажем современность в новой серии проекта "Беларусь созидающая". Завтра, после "Панорамы".

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