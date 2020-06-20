Новая серия проекта "На контроле Президента" сегодня после "Панорамы"

2 года строительных работ, 25 миллионов рублей вложенных инвестиций и крупнейший в стране семенной завод, который расположился в сельхозорганизации "Устье", фактически готов к приемке нового урожая. Мощности предприятия позволяют ежегодно выпускать порядка 10 тысяч тонн элитных семян отечественной селекции, начиная от всех видов зерновых и заканчивая травами и даже льном. Новое производство - это и 22 новых рабочих места. А современное оборудование позволит не только разделять семена по сортам, но и по репродуктивности.



Как сегодня налажена работа в образцовых хозяйствах? За счет чего удается получать колоссальные урожаи, надои и привесы? Покажем и расскажем в очередной серии проекта АТН "На контроле Президента". Смотрите сегодня в вечернем эфире "Беларусь 1" сразу после "Панорамы".



