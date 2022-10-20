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Новая система регулирования цен в Беларуси затронет более 90 % товаров
Новая система регулирования цен в Беларуси затронет более 90 % товаров, заявил министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов.
"Разработано постановление Совета Министров № 713. Оно принято в развитие Директивы № 10 в целях защиты интересов граждан. Суть документа - стоп неконтролируемому росту цен, то есть выстроена система регулирования цены по всей цепочке - от производителя до прилавка", - цитируетБогданова БелТА.
По его словам, документ разработан и принят на основании тех данных, которые были предложены рабочей группой, созданной по поручению главы государства.
"Регулирование по данному документу распространяется на 370 товарных групп - практически на всю потребительскую корзину, которая охватывает более 90 % товаров, приобретаемых населением нашей страны, за исключением лекарств, топлива, алкоголя, табака. Эти товары регулируются другими нормативно-правовыми актами, и сюда их включать не было никакого смысла", - добавил министр.
Фото:pixabay.com
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