Новая система регулирования цен в Беларуси затронет более 90 % товаров, заявил министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов.

"Разработано постановление Совета Министров № 713. Оно принято в развитие Директивы № 10 в целях защиты интересов граждан. Суть документа - стоп неконтролируемому росту цен, то есть выстроена система регулирования цены по всей цепочке - от производителя до прилавка", - цитируетБогданова БелТА.

По его словам, документ разработан и принят на основании тех данных, которые были предложены рабочей группой, созданной по поручению главы государства.

"Регулирование по данному документу распространяется на 370 товарных групп - практически на всю потребительскую корзину, которая охватывает более 90 % товаров, приобретаемых населением нашей страны, за исключением лекарств, топлива, алкоголя, табака. Эти товары регулируются другими нормативно-правовыми актами, и сюда их включать не было никакого смысла", - добавил министр.