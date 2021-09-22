Новая точка роста нашей экономики - национальный поворот в Азию

Национальный поворот в Азию как новая точка роста нашей экономики. Об этом на площадке Белорусского института стратегических исследований говорили аналитики, представители госорганов и бизнес-сообщества. Важно усилить свое присутствие на рынках этого перспективного региона. Кроме того, есть все предпосылки, чтобы заинтересовать азиатских коллег. Это логистика, качество продукции и, конечно, репутация надежного партнера.