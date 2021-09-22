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Новая точка роста нашей экономики - национальный поворот в Азию
Национальный поворот в Азию как новая точка роста нашей экономики. Об этом на площадке Белорусского института стратегических исследований говорили аналитики, представители госорганов и бизнес-сообщества. Важно усилить свое присутствие на рынках этого перспективного региона. Кроме того, есть все предпосылки, чтобы заинтересовать азиатских коллег. Это логистика, качество продукции и, конечно, репутация надежного партнера.
Важным итогом семинара станет создание на площадке БИСИ постоянно действующей дискуссионной тематической экспертной платформы - своеобразного клуба единомышленников.
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