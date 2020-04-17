Новейший цех "Юнимит". Сырье привычное - продукция необычная

Новейший цех "Юнимит", где производят полуфабрикаты и готовые кулинарные изделия, - уникальное для Беларуси производство. Его возвели за полтора года недалеко от Смолевичей. Здесь, пожалуй, самые строгие меры пищевой безопасности, а также тотальный контроль качества. Передовые технологии позволяют компании расширить ассортимент продукции, а значит, предложить потребителям что-то новое. Взять, например, куриные наггетсы, столь популярные во всем мире.





Задача № 1 - экспорт

На первом этапе на предприятии создано 130 новых рабочих мест, с увеличением объемов производства (а пока это около 20 тонн в день) добавятся еще 200 рабочих мест. Компания ориентирована на экспорт. Примерно 60 % полуфабрикатов и готовой кулинарной продукции продают за рубеж.

В составе агрохолдинга есть и молочно-товарная ферма. Молоко, которое здесь производят, но уже в виде, например, творожного сыра, также является частью куриной продукции.

Крупнейшая молочная ферма в стране с непривычным названием "Мглё". Здесь производят более 80 тонн молока в день

Конечно, многие процессы автоматизированы: через "карусель" проходят 375 коров в час. Сама же продукция почти на 100 процентов экстра-класса. Важные нюансы: ферма замкнутого цикла, а для животных максимально комфортные условия содержания.

Похожие принципы используют и крупнейшие агрокомбинаты Минской области - в Фаниполе и Снове. Тот, кто сам максимально контролирует все этапы производства - от поля до прилавка, имеет преимущества.

Сергей Левкович, первый зампредседателя Миноблисполкома:

"Сегодня птицеводство - это прибыльная отрасль. За счет того, что имеется собственная торговая сеть, собственная переработка и экспортные поставки. То же самое и в свиноводстве. Те, кто имеет собственную переработку, имеют намного выше экономическую эффективность".