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Новгородская область заинтересована в поставках белорусской коммунальной техники

Совместное производство коммунальной техники может появиться в Новгородской области России. Об этом заявил губернатор региона во время посещения Минского автомобильного завода. Делегация ознакомилась с модельным рядом предприятия, посетила сборочные цеха. Гостей заинтересовала техника для вывоза отходов. В этой сфере в России сейчас проходит масштабная реформа, а поэтому автопарки городских служб активно обновляют. В перспективе это будут поставки не только готовых машин, но и основных комплектующих.

В российском регионе заинтересованы в поставках техники для общественного транспорта

Кроме того, в российском регионе заинтересованы в поставках техники для общественного транспорта. Сейчас примерно 11 % автобусного парка региона - машины белорусского производства, но они уже нуждаются в замене.

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