Новгородская область заинтересована в поставках белорусской коммунальной техники

Совместное производство коммунальной техники может появиться в Новгородской области России. Об этом заявил губернатор региона во время посещения Минского автомобильного завода. Делегация ознакомилась с модельным рядом предприятия, посетила сборочные цеха. Гостей заинтересовала техника для вывоза отходов. В этой сфере в России сейчас проходит масштабная реформа, а поэтому автопарки городских служб активно обновляют. В перспективе это будут поставки не только готовых машин, но и основных комплектующих.